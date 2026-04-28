Ministerio de Relaciones Exteriores exige a Rusia información sobre peruanos reclutados para la guerra

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Cancillería peruana citó al encargado de negocios de Rusia para exigir la ubicación y estado de salud de compatriotas en el frente. Ante las graves denuncias de reclutamiento forzoso, el Gobierno activó un grupo de trabajo contra la trata de personas y el tráfico de migrantes.

Acciones diplomáticas y legales frente al Kremlin

El director general de Europa entregó una lista oficial de peruanos para que las autoridades rusas brinden detalles sobre su integridad física. Asimismo, se recordó que todo peruano requiere autorización previa para servir en ejércitos extranjeros, conforme dicta estrictamente nuestra Constitución política vigente actualmente.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, se ha instruido a nuestra embajada en Moscú para redoblar el contacto con el gobierno ruso. El objetivo primordial es abordar esta problemática que afecta a exmilitares captados mediante engaños bajo la promesa de altos sueldos.

"Se ha alcanzado al funcionario ruso una lista con los connacionales que la Cancillería tiene registrados para que las autoridades rusas nos brinden de manera urgente información sobre su situación, ubicación y estado de salud", explica el comunicado oficial del Gobierno.

La entidad también desmintió rumores sobre el supuesto desalojo de ciudadanos peruanos de la sede diplomática en la capital de Rusia. El comunicado oficial asegura que la Sección Consular permanece atenta para asistir a cualquier connacional que solicite protección frente al peligroso conflicto bélico actual.

📄Comunicado de Prensa 014-26: Sobre la situación de los peruanos en Rusia.



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Estrategia multisectorial contra redes de trata

Para enfrentar esta crisis, se convocó a la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y al Ministerio de Defensa para ejecutar acciones conjuntas inmediatas. Este nuevo equipo de trabajo buscará desarticular mafias internacionales que operan en nuestro territorio ofreciendo empleos falsos de seguridad para llevarlos hacia Rusia.

"Se ha decidido crear un Grupo de Trabajo ad hoc para hacer seguimiento a las acciones de cada sector, dentro de sus funciones y competencias, persiguiendo presuntos delitos como la trata de personas y el tráfico de migrantes", explica.

El plan incluye una campaña comunicacional masiva para alertar a los ciudadanos sobre los peligros de ser reclutados en zonas de guerra. Se busca evitar que más familias sufran por la desaparición de sus seres queridos en un conflicto ajeno a nuestra soberanía nacional.

Las autoridades peruanas habilitaron canales de emergencia para que los afectados puedan reportar sus casos mediante correo o vía telefónica. Es crucial que los familiares mantengan el contacto directo para facilitar las labores de identificación de los peruanos enviados a la guerra en Rusia.