General Óscar Arriola afirmó que chofer abatido en el Vraem era extranjero con antecedentes por tráfico de armas

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) asestó un golpe decisivo contra el crimen organizado tras un enfrentamiento armado en el distrito de Colcabamba, región Huancavelica. Ante eso, el General Óscar Arriola confirmó la muerte de cinco sujetos, destacando que el chofer de la unidad era un colombiano con antecedentes por tráfico de armas.

Identificación del extranjero y nexos internacionales

Según las declaraciones en TV Perú por el alto mando policial, este ciudadano colombiano habría ingresado al territorio peruano de manera irregular y clandestina para integrarse a las mafias locales. Su presencia en la zona de Tayacaja confirma la peligrosa infiltración de criminales transnacionales que operan bajo la logística del narcotráfico.

"Una de ellas ha ingresado al país de manera irregular y clandestina de nacionalidad colombiana que registra antecedentes internacionales transnacionales por tráfico de armas", afirmó el jefe policial.

El General Arriola precisó que la institución se encuentra en pleno proceso de identificación del resto de los abatidos en la zona. Las autoridades sospechan que estos individuos formaban parte del brazo logístico encargado de asegurar el traslado de sustancias ilícitas hacia diversos puntos de salida estratégica del país.

Según las primeras indagaciones, el sujeto habría cumplido una función determinante como transportista y custodio de armamento, aprovechando su experiencia en redes delictivas externas. La PNP sostuvo que su participación evidencia cómo las organizaciones criminales del Vraem buscan fortalecer su capacidad de fuego mediante la contratación de personal extranjero altamente especializado.

"Había droga en el carro y comenzaron a disparar, es una organización criminal, había un colombiano con antecedentes"



Oscar Arriola, justifica el asesinato de jóvenes futbolistas en Huancavelica a manos del ejército ¡INDIGNANTE! pic.twitter.com/UihFzP3Fyo — Chacotero (@ChacoteroPeru) April 27, 2026

Investigaciones y recojo de evidencias en Tayacaja

Equipos de inteligencia y peritos especializados continúan desplegados en el sector para recolectar pruebas que permitan esclarecer las circunstancias del ataque. El Ministerio Público coordina directamente las diligencias legales para determinar si existen más implicados que lograron fugar durante la balacera registrada en esta zona de alta conflictividad.

"Respecto que efectivamente estaban trasladando droga, que abrieron fuego en contra del personal de nuestras fuerzas armadas, este que hubo el enfrentamiento armado", exclamó.

Actualmente, las fuerzas del orden mantienen el control en la provincia de Tayacaja para evitar posibles represalias de grupos armados. La confirmación sobre el chofer colombiano con antecedentes por tráfico de armas pone en alerta a las unidades fronterizas para reforzar la vigilancia ante el ingreso de sujetos peligrosos.

Las autoridades esperan que los exámenes periciales arrojen nuevos detalles sobre la organización criminal que operaba en Huancavelica. El éxito de este operativo conjunto demuestra la efectividad de las fuerzas armadas frente al ciudadano colombiano implicado en actividades de tráfico de armas y el narcotráfico internacional en el Vraem.