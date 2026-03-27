Ministro de Defensa pide minuto de silencio por muerte de su escolta: "Dios te tenga en su gloria, apreciado Jaime"

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, brindó unas palabras en honor a su escolta, el técnico 1° de la Marina de Guerra del Perú, Jaime David Nieto Rojas, quien perdió la vida producto de un accidente vehicular en La Victoria, mientras cumplía sus labores sirviendo al Estado.

Rinden honores durante actividad oficial

Durante la ceremonia de arribo del buque oceanográfico polar B.A.P "Carrasco", llevada a cabo en el Callao, el titular del Ministerio de Defensa (Mindef) expresó sus más sentidas condolencias a la familia, compañeros y conocidos de Nieto. Asimismo, resaltó su labor durante el tiempo en que trabajó brindándole seguridad.

En esa línea, pidió a los presentes de dicha actividad oficial que también contó con la presencia del presidente de la República, José María Balcázar, guardar un minuto de silencio para honrar la memoria de Nieto Rojas. Procedente a ello, se escuchó el 'Toque de Silencio' mientras compañeros y autoridades mantenían el saludo militar.

"Permítanme iniciar estas palabras expresando, en nombre del Perú, nuestras más sentidas condolencias a la familia, compañeros y seres queridos del señor técnico 1° de la Marina de Guerra del Perú, Jaime David Nieto Rojas, su entrega y vocación de servicio permanecen como testimonio del compromiso que caracteriza a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas", dijo ante la prensa, este viernes 27 de marzo.

Según precisó el ministro Díaz, se honra el deber cumplido por el técnico 1° de la Marina de Guerra y además, fortalece el espíritu de los miembros de las Fuerzas Armadas que, continúan sirviendo al Perú, en diversos escenarios. Luego de ello, el ministro, con voz entrecortada, concluyó con la frase: "Dios te tenga en su gloria, apreciado Jaime".

Esposa de escolta pidió justicia

Cabe mencionar que, en horas de la noche de este jueves 26 de marzo, la esposa de Jaime David, la señora Luz Navarro Castillo, pidió, entre lágrimas, que las autoridades sigan el caso y sanciones a la persona responsable de haber provocado el accidente en donde falleció el escolta del Mindef.

"Quisiera se haga justicia con la muerte de mi esposo, no tengo palabras que decir, de un momento a otro, era su cumpleaños hoy día", dijo Navarro, quien se encuentra afectada emocionalmente por el trágico hecho.

Es así como, el fallecimiento del escolta Jaime Nieto, militar que brindaba resguardo al titular del Ministerio de Defensa, Carlos Díaz, ha causado gran lamento en su familia que, piden el caso no quede impune.