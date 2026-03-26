Presidente Balcázar envía mensaje a nuevos policías: "No me queda duda de que enfrentarán al sicariato y extorsión"

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José María Balcázar, brindó unas palabras de aliento a los nuevos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes recientemente se graduaron y egresaron con la finalidad de incorporarse al servicio para enfrentar la inseguridad ciudadana.

Balcázar confía en trabajo de nuevos policías

Durante la ceremonia oficial de graduación y egreso de estudiantes de la Escuela Superior Técnico Profesional de la PNP, llevada a cabo esta mañana, en el distrito de Puente Piedra, el jefe de Estado saludó a los alumnos de la promoción 2024 - II "Protección Ciudadana" y les pidió no olvidar sus orígenes.

En esa línea, les pidió que brinden un servicio de "primer nivel" al ciudadano que lo requiera y asista a las comisarías para denunciar diversos delitos. Asimismo, les indicó que deben mantener una preparación exhaustiva para enfrentar la criminalidad organizada y la delincuencia.

De tal modo, Balcázar expresó su confianza en que estos nuevos efectivos ejecutarán sus labores correspondientes para garantizar la seguridad de la población, en el marco de los constantes casos de sicariato, extorsión, robos, entre otros. Al respecto, indicó que espera "estén debidamente formados".

"No me queda duda de que la promoción que egresa con los nuevos policías, somos consientes de que la mayoría va a enfrentarse al sicariato, a la extorsión que antes no era un fenómeno principal, pero que ahora hay que dar la batalla con esfuerzo, con firmeza, pero también con inteligencia", dijo ante la prensa, este jueves 26 de marzo.

Asimismo, precisó que dichos agentes policiales, los cuales serán desplegados a lo largo de todo el Perú, darán mucho que hablar, "a favor" del país, por lo que deben ser el ejemplo ético y moral. Balcázar mencionó ello debido a que en el sur del país, la población asegura que el trato de las autoridades policiales "no es el adecuado".

Pide no dejarse intimidar por malhechores

Según Balcázar, la Policía Nacional del Perú (PNP) no puede dejar doblegar por "unos cuantos desviados", en referencia a los delincuentes, criminales y más. Además, pidió no temer a las migraciones; ello debido a que en el país, gran cantidad de malhechores son de otros países.

"El uniforme que visten da la confianza en ustedes, ustedes que van a tener una remuneración igual que la tengo yo igual que ministros, pero que proviene del esfuerzo del pueblo peruano, entonces hay que corresponder ese esfuerzo, el trabajo, los impuestos que se pagan", indicó Balcázar.

Para concluir, el presidente José María Balcázar pidió a los nuevos policías, sentirse orgullosos de ser parte de la Policía Nacional; ello en el marco de su pronta puesta en servicio para fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana.