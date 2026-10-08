Ministro de Defensa sobre Comando Unificado: "El Estado debe recuperar la ofensiva en esta guerra"

08/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, destacó la creación del Comando Unificado Contra el Crimen Organizado, una nueva unidad integrada por efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), que tendrá como principal objetivo articular las capacidades del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales y recuperar la seguridad.

Rafael Belaúnde se pronuncia por el Comando Unificado

Durante sus declaraciones en la presentación realizada el pasado 7 de octubre, el titular del sector sostuvo que el país debe modificar su estrategia frente al avance de la delincuencia y dejar de actuar únicamente como respuesta a los hechos criminales. En ese sentido, remarcó la necesidad de que el Estado tome la iniciativa y pase a una ofensiva contra las organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.

"El Estado debe recuperar la ofensiva en esta guerra. No podemos estar a la defensiva o reaccionando permanentemente. Tenemos que tomar la ofensiva e ir tras ellos", declaró Belaúnde.

Asimismo, explicó que el Comando Unificado Contra el Crimen Organizado estará conformado por personal altamente calificado de las instituciones encargadas de la seguridad y defensa nacional. Entre ellos se encuentran 500 miembros del Ejército del Perú, integrantes de las Fuerzas Especiales Conjuntas y efectivos de unidades especializadas de la PNP, como la SUAT y el GRECCO.

También, precisó que la estrategia contempla una coordinación permanente con el Ministerio del Interior, la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, además de otras instituciones vinculadas con la administración de justicia. De esta manera, se busca fortalecer la respuesta del Estado y mejorar la capacidad operativa frente a las organizaciones criminales.

Comando Unificado busca fortalecer inteligencia contra el crimen

Belaunde señaló que uno de los principales objetivos será generar inteligencia de calidad y de manera oportuna, con la finalidad de que las fuerzas del orden puedan conocer el accionar de las organizaciones criminales y ejecutar intervenciones coordinadas.

"Necesitamos un país donde la gente pueda vivir en paz, donde uno pueda salir a la calle sin tener que pagar un cupo, sin ser extorsionado, asesinado, donde los negocios, el pequeño empresario, puedan funcionar en paz", afirmó.

Como parte de esta estrategia, también se desarrollará un programa de rastrillaje urbano, orientado a reforzar la presencia de las fuerzas del orden en diferentes zonas y contribuir a la identificación de actividades vinculadas con el crimen organizado.

Finalmente, el ministro de Defensa enfatizó que el propósito central de estas acciones es "devolverles la paz a los peruanos" y garantizar el respeto del Estado de derecho.