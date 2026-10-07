Ministro de Defensa arremete contra el Congreso por aprobación parcial de facultades legislativas

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, lanzó una severa crítica contra el Parlamento tras la decisión de aprobar únicamente de forma parcial las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.

Durante un acto oficial, el titular del sector dejó en claro su insatisfacción con la postura de la representación nacional, señalando que las dilataciones legislativas no acompañan la urgencia extrema frente a la actual crisis de criminalidad y las amenazas climáticas. En una enfática intervención ante las tropas, Belaúnde exigió mayor compromiso

"El Perú necesita que el Ejecutivo responda y está respondiendo. Uno ve las labores para la prevención de El Niño y este esfuerzo militar-policial. El Ejecutivo responde, las regiones responden, [pero] el Congreso no responde".

Pide al Congreso "no ser parte del problema"

Profundizando su malestar por la falta de un respaldo total a las herramientas jurídicas solicitadas para combatir la inseguridad, el ministro instó a los parlamentarios a alinear sus prioridades con, según dijo, las necesidades ciudadanas, evidenciando una clara fractura política en torno a las estrategias de pacificación nacional.

"Necesitamos que el Congreso responda y esté a la altura del desafío nacional. Hay una guerra por recuperar la paz y la tranquilidad y necesitamos que el Congreso, lejos de ser parte del problema, sea parte de la solución", sentenció de manera tajante,

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, apuntó contra el Congreso de no estar en la misma línea del Ejecutivo tras la aprobación parcial de las facultades legislativas. Aseguró que hay una guerra para recuperar la paz y la tranquilidad y... pic.twitter.com/tGm0sTk1rn — Exitosa Noticias (@exitosape) October 7, 2026

El desencuentro tras un complejo debate parlamentario

Las declaraciones del representante gubernamental se enmarcan en la ajustada resolución adoptada este martes por el pleno del Legislativo, que otorgó luz verde con importantes limitaciones al paquete de facultades legislativas en materias de seguridad ciudadana y preparación ante el Fenómeno El Niño.

La autorización, que faculta al gobierno de la presidenta Keiko Fujimori a emitir decretos por 90 días, fue el resultado de una maratónica sesión de doce horas. Durante el debate quedaron expuestas profundas fricciones políticas, lográndose un consenso recién después de que el requerimiento original superara dos rechazos previos de diversas bancadas parlamentarias.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | El ministro del Interior, César Astudillo, se pronunció tras la aprobación parcial del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y aseguró que continuará trabajando con las herramientas legales que sean otorgadas al sector.



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La presentación estratégica del Comando Unificado

El escenario elegido por Belaúnde para emitir su contundente reclamo se dio en medio de una demostración de capacidad operativa. Sus palabras resonaron durante la presentación del nuevo Comando Unificado, un grupo táctico de élite que materializa la política frente al crimen organizado.

Este despliegue estratégico, establecido en el Cuartel General del Ejército en San Borja, moviliza a 1.350 efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP). Desde este centro de operaciones, las fuerzas combinadas buscarán articular el patrullaje preventivo e integrar al sistema de justicia y la empresa privada para devolver la tranquilidad a las calles del país.

La fuerte advertencia del ministro de Defensa refleja la alta tensión existente entre ambos poderes del Estado en un momento crítico para la nación. Mientras el Ejecutivo consolida sus tácticas operativas de choque con la creación y despliegue de comandos especiales en las calles, la demanda de un marco legal amplio y sin restricciones traslada la presión hacia el hemiciclo, anticipando un nuevo y complejo capítulo de disputas políticas.