PNP captura a presunto brazo económico de la banda extorsiva 'Los Faites del Este'

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de un operativo ejecutado en Ate, se logró la captura de un presunto integrante de la organización criminal 'Los Faites del Este'. dedicada a la extorsión contra comercios, colectivos, talleres y demás negocios de Lima Este.

Sujeto sería el brazo económico

El intervenido fue identificado como Franklin Arango, alias 'Loco Frank' , quien según detalló el jefe de la División de Investigación de Robos de la Dirincri, el coronel PNP Juan Carlos Montúfar, sería integrante de la organización criminal 'Los Faites del Este' y es sindicado como el brazo económico de la banda.

La banda exigía pagos semanales de más de 100 mil soles a diferentes sectores de las diversas zonas de Huaycán. El capturado habría operado además como brazo logístico de la organización que mantiene aún nexos con internos en penales.

'Loco Frank'

Durante el operativo se incautaron armas de fuego, dinamita, municiones, motos lineales que pudieron haber sido usadas en actividades relacionadas al delito contra la vida.

El sujeto tendría dos carpetas fiscales por el delito de extorsión en 2024, así como el delito contra la paz pública, en la modalidad de marcaje, según informó Montúfar.

¿Quiénes eran los afectados?

Las autoridades informaron que los blancos principales de esta organización son los colectiveros que recorren la ruta Huaycán - Huancayo, así como negocios en la avenida Santa Rosa, entre los que se encuentran grifos, ferretería, talleres de melamina y hasta lavanderías.

La organización estaría conformada por remanentes de otras bandas ya desarticuladas y alias 'Loco Frank' respondía ante un líder actualmente preso, conocido como 'Chato Deivis'.

Aunque el detenido afirmó haberse alejado de los actos ilícitos, la PNP sostiene que continuaba vinculado a la organización y proveía medios logísticos para acciones delictivas. Además, se incautaron celulares que tendrán que ser analizados tras una autorización judicial para rastrear las conexiones y otras posibles víctimas.

Dispositivos incautados

La PNP detalló que tras esta detención esperan que más victimas se apersonen para denunciar las extorsiones recibidas por parte de la organización criminal. Franklin Arango será investigado por el presunto delito de extorsión y sicariato, así como su aparente vínculo con estructuras criminales que operan desde centros penitenciarios.

Es en ese sentido que 'Loco Frank' fue detenido por la PNP luego de un operativo, pues sería el brazo económico y logístico de la organización Criminal 'Los Faites del Este'.