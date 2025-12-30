Francisco Belaunde: "Perú no debe comprarse el pleito entre las potencias, sino mantener relaciones con socios"

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En medio de las tensiones militares y políticas entre Estados Unidos y otros países, especialmente con la destrucción de un muelle usado para el narcotráfico en Venezuela por órdenes de Trump, Francisco Belaúnde consideró que Perú debe mantener buenas relaciones y alejarse de "pleitos".

"EE.UU. pretende distanciarnos de China"

En diálogo con Exitosa, el internacionalista indicó que el Perú no debe entrometerse en los conflictos de los países que actualmente se encuentran en disputas, como EE.UU. con Venezuela.

Belaúnde sostuvo que es fundamental para el Estado peruano considerar cómo podría mirar China al Perú como socio no solamente comercial, sino estratégico.

"Ese es el problema. Nosotros tenemos que mantener relaciones con todos nuestros socios, nosotros no tenemos por qué comprarnos el pleito entre las potencias, y tanto China como Estados Unidos son socios muy importantes", sostuvo.

El especialista en derecho internacional público consideró que Estados Unidos pretende "distanciarnos, hasta cierto punto, de China", pero que esto no debería ocurrir al ser un mercado altamente importante para el país.

Trump confirmó el primer ataque a tierra en Venezuela.

"Hay que tener mucho cuidado con eso. China es un socio importantísimo para el Perú. Debemos mantener buenas relaciones con Estados Unidos, pero también buenas relaciones con China", advirtió.

Francisco Belaúnde aseguró que el Gobierno debe "cuidarse de ambos imperios", ya que "China también tiene su propio juego imperial". Respecto al de Estados Unidos, consideró que su estilo se ha vuelto "caricaturesco" y que representa un retorno a épocas antiguas.

China condenó bloqueos de EE.UU. a petroleros en Venezuela

Días atrás, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, designó al gobierno venezolano como organización terrorista extranjera. La primera medida que tomó fue bloquear la entrada y salida de barcos petroleros de este país, lo que China condenó de forma enérgica.

A través del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, se pronunció respecto al buque intervenido el pasado sábado 20 de diciembre, señalado como una "flota fantasma".

"China siempre se opone a las sanciones unilaterales que, por carecer de sustento en el derecho internacional, son ilegales, y, además, no están autorizadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", manifestó a la prensa.

Además, se opuso a cualquier actividad que atente contra la carta de la ONU, que recoge los principios de las relaciones internacionales. De acuerdo a la posición del gobierno chino, EE.UU. no está respetando lo dictado en el documento, que resalta la igualdad soberana de los Estados miembros.