Megaoperativo en San Martín de Porres deja 50 intervenidos y nueve locales clausurados

25/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con la Municipalidad de San Martín de Porres (SMP), ejecutó un megaoperativo en la avenida Tomás Valle, una de las zonas más transitadas y conflictivas del distrito.

Durante la intervención, 50 personas fueron detenidas por diversas faltas y presuntos delitos relacionados con la prostitución clandestina y el desorden público.

La acción se desarrolló dentro del estado de emergencia decretado por el gobierno del presidente José Jerí, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana en los puntos más críticos de Lima Norte.

Según la información proporcionada, en el operativo participaron cerca de 300 efectivos policiales de distintas divisiones especializadas, quienes recorrieron los establecimientos y calles de la zona para restablecer el orden y frenar las actividades ilegales que afectan la tranquilidad de los vecinos.

El despliegue policial permitió intervenir a personas vinculadas con el comercio informal nocturno y a quienes frecuentaban hospedajes y bares que operaban fuera del marco legal.

Estas acciones se desarrollaron con el apoyo de personal de fiscalización municipal, que verificó la documentación de cada local inspeccionado.

Clausuran bares, bodegas y hospedajes

Como parte del operativo, las autoridades clausuraron nueve locales comerciales, entre ellos bares, bodegas y hospedajes, por incumplir normas municipales y de seguridad.

Entre las principales infracciones detectadas se encuentran la ampliación no autorizada del giro comercial, la falta de certificado de defensa civil, y la permisión del ejercicio de la prostitución clandestina dentro de sus instalaciones.

El alcalde del distrito, junto con el comandante general de la Policía Nacional, supervisó la intervención y señaló que este tipo de acciones buscan recuperar los espacios públicos tomados por el desorden y la delincuencia.

Además, resaltó que la avenida Tomás Valle se había convertido en un foco de inseguridad, tanto por la presencia de mafias que controlaban la prostitución como por el incremento del comercio informal.

Durante la inspección, también se detectaron conexiones eléctricas clandestinas utilizadas por algunos negocios para operar fuera de la ley, generando un alto riesgo para los vecinos y transeúntes. Estas instalaciones fueron retiradas inmediatamente por el personal autorizado.

Buscan recuperar la seguridad en Tomás Valle

La avenida Tomás Valle, una de las más importantes vías de conexión entre Lima Norte y el aeropuerto Jorge Chávez, ha sido durante años tomada por vendedores ambulantes y actividades informales.

Durante la noche, el sector se convierte en un punto crítico debido a la presencia de mafias que controlan la prostitución clandestina y cobran cupos a las trabajadoras sexuales, según denunciaron vecinos y autoridades.

El operativo forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la municipalidad y la PNP, que busca recuperar espacios públicos, desalojar el comercio informal y desarticular las redes de explotación sexual que operan en la zona.

Las autoridades anunciaron que estos operativos continuarán realizándose de forma sorpresiva en distintos puntos del distrito, especialmente durante la noche y la madrugada, para mantener la seguridad y prevenir delitos.

En resumen, el megaoperativo en San Martín de Porres dejó 50 personas intervenidas, nueve locales clausurados y permitió recuperar una parte de la avenida Tomás Valle, una zona afectada por la inseguridad y la informalidad.