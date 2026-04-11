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Salud ocupacional: Recomendaciones clave para mejorar el bienestar y la productividad en el trabajo

La prevención se ha consolidado como un activo estratégico para las organizaciones, dejando de ser un asunto estrictamente médico para convertirse en una prioridad en la agenda empresarial.

Recomendaciones clave para mejorar el bienestar y la productividad en el trabajo
Recomendaciones clave para mejorar el bienestar y la productividad en el trabajo Difusión

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Salud / Actualizado al 11/04/2026

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En un entorno donde los estilos de vida acelerados y los riesgos sanitarios son cada vez más complejos, las empresas tienen la oportunidad de integrar el bienestar de sus colaboradores como un factor clave para su sostenibilidad. 

De este modo, anticiparse a los problemas de salud no solo mitiga el impacto directo en las personas, sino que fortalece la resiliencia y la operatividad de cualquier estructura corporativa.

El desafío de las enfermedades silenciosas

Desde la mirada de la medicina interna, uno de los principales desafíos hoy es que muchas enfermedades crónicas (como la hipertensión, la diabetes o los problemas cardiovasculares) avanzan de manera silenciosa. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 70% de las muertes a nivel global están relacionadas con enfermedades no transmisibles, muchas de ellas prevenibles o controlables si se detectan a tiempo.

En ese sentido, el Dr. Juan Loo, médico ocupacional de Howden Perú, enfatiza que la prevención no debe entenderse como una acción aislada, sino como un hábito sostenido. 

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"Un chequeo médico anual puede marcar la diferencia. Detectar a tiempo factores de riesgo permite intervenir antes de que se conviertan en una enfermedad o resolverla en estado leve. No se trata solo de vivir más, sino de vivir mejor", explica.

Pero la prevención también tiene un impacto directo en las organizaciones. Colaboradores más saludables no solo reducen el ausentismo, sino que mejoran su productividad, compromiso y calidad de vida. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las empresas pueden perder hasta un 4% de su productividad anual debido a problemas de salud no atendidos.

Acerca de las enfermedades crónicas | Chronic Disease | CDC

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Frente a este escenario, el rol de los corredores de seguros cobra especial relevancia, hoy acompañan a las empresas en el diseño de estrategias integrales de gestión de riesgos en salud, adaptadas a las necesidades de cada organización. 

Recomendaciones

Entre las principales recomendaciones que promueven el especialista destacan:

  • Realizar chequeos médicos preventivos al menos una vez al año.
  • Promover pausas activas y actividad física dentro de la jornada laboral.
  • Fomentar una alimentación balanceada, incluso desde los espacios de trabajo.
  • Atender la salud mental como parte integral del bienestar.
  • Contar con programas de salud ocupacional alineados a los riesgos de cada puesto de trabajo.

Hoy, más que nunca, cuidar la salud de las personas es también cuidar la sostenibilidad de las empresas. En ese camino, la prevención deja de ser un concepto médico para convertirse en una decisión estratégica.

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