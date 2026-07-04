Minsa RECOMIENDA que mochila de emergencia para sismos se implemente por grupos

04/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante los movimientos telúricos registrados en el mundo y en el territorio nacional recientemente, el Ministerio de Salud ha anunciado una lista de cómo actuar ante un sismo, haciendo énfasis en que la mochila de emergencia debe ser implementada por grupos.

¿Cómo podemos prepararnos ante un sismo?

Un fuerte sismo puede sorprender en cualquier momento y marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Frente a este escenario, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del SAMU, exhortó a todas las familias a prepararse con anticipación y tener lista una mochila de emergencia equipada con artículos esenciales que permitan actuar de inmediato mientras llega la ayuda especializada.

La doctora Isis Ramos Manrique, coordinadora del área de Atención de Urgencias y Emergencias del SAMU, advirtió que el pánico es el principal enemigo durante un movimiento telúrico. Por ello, afirmó en que la mejor herramienta para enfrentar un desastre es la prevención y el conocimiento de las acciones básicas de primeros auxilios.

Ministerio de Salud brinda checklist de cómo actuar ante un sismo y qué elementos debe tener tu mochila de emergencia.



Los especialistas del SAMU te explican cómo aplicar los primeros auxilios a los heridos de un sismo.



➡️ Más información: https://t.co/jBcNNAvOq7 pic.twitter.com/oBcLh9zllN — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) July 3, 2026

¿Cómo se debe organizar la mochila de emergencia?

En ese sentido, la especialista explicó que la mochila de emergencia debe organizarse en dos grupos.

El primero corresponde a los artículos de supervivencia, donde no pueden faltar agua embotellada al menos dos litros por persona y verificando siempre su fecha de vencimiento, alimentos enlatados, una manta, una linterna y un silbato, un elemento clave si una persona queda atrapada bajo los escombros, ya que permitirá alertar a los equipos de rescate sobre su ubicación.

Como segundo grupo, se debe tener un botiquín de primeros auxilios, el SAMU recomienda incluir mascarillas para evitar inhalar el polvo generado por el colapso de edificaciones, además de gasas, vendas, tijeras, gel antibacterial y suero fisiológico para limpiar heridas leves mientras llega el personal de salud.

Considerar medicamentos de uso permanente

También es indispensable incorporar medicamentos de uso permanente para personas con enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión, así como pañales, leche de fórmula y medicinas infantiles si en el hogar viven niños pequeños.

Asimismo, recordó que si una persona permanece atrapada bajo los escombros no debe ser movida, ya que una manipulación inadecuada podría agravar sus lesiones y provocar complicaciones severas, incluso un fallo renal o cardíaco.

El Minsa reafirmó que la preparación oportuna salva vidas e instó a la población a revisar periódicamente su mochila de emergencia y mantener siempre presente que la Línea 106 del SAMU funciona las 24 horas para atender cualquier emergencia derivada de un sismo.