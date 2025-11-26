Miraflores: Capturan a sujetos que robaban cables haciéndose pasar por técnicos de telefonía

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En Miraflores se capturó a una banda delictiva que se dedicaba al robo de cobre. Sus integrantes operaban vestidos como ténicos de telefonía durante las madrugadas para retirar tramos completos de cables y dejaban incomunicados a los residentes del distrito.

Cae banda de 'robacables' en Miraflores

La Policía Nacional del Perú (PNP) en conjunto con el personal de Serenazgo de Miraflores intervinieron a cuatro hombres, frente al Parque Kennedy que integran la banda denominada 'Los mascafierros del norte'.

Estos tipos se hacían pasar por trabajadores de telefonía para ingresar a buzones y cortar líneas completas de cables de cobre que se encontraban valorizados en aproximadamente 80 mil soles.

Los hampones vestían cascos, chalecos reflectivos e inclusive contaban con stickers y herramientras propio del rubro. De igual manera, iban a bordo de una miniván que tenía el logo de la empresa de telefonía por lo que cualquier residente que los visualizaba se podría confundir creyendo que eran verdaderos trabajadores.

Fueron las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Miraflores que evidenciaron los precisos momentos de cómo retiraban estas piezas, las mismas que habrían ocasionado que los vecinos miraflorinos se hayan podido quedar sin suministro de Internet e incomunicados.

Por si fuera poco, cuando los serenazgos municipales realizaban rondas en el distrito y observaban a estos 'robacables', los delincuentes aseguraban que se encontraban atendiendo una emergencia técnica. No obstante, el municipio se comunicó con empresas operadoras para corroborar si ello era fidedigno, per se confirmó que no existía ninguna orden de trabajo en la zona.

Así operaban 'Los mascafierros del norte'

Cabe señalar que, 'Los mascafierros del norte' aprovechaban la oscuridad de la madrugada para llevar a cabo sus fechorías. Atacaban buzones de telefonía y manipulaban el tendido.

Los efectivos tiene como hipótesis que los delincuentes serían extrabajadores de empresas de telecomunicaciones porque tenían el conocimiento técnico para operar.

De acuerdo a información policial los cuatro sujetos detenidos habrían logrado sustraer un aproximado de 100 cables de telefonía que estarían valorizados en cerca de 80 mil soles, con el principal objetivo de obtener el hilo dorado del interior hecho de cobre.

Vale indicar que, dos de los integrantes de la banda de 'robacables' lograron huir con rumbo al distrito de La Victoria, mientras que los otros cuatro no corrieron con la misma suerte poeque fueron detenidos y posteriormente derivados a la comisaría de Miraflores.

