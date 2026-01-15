Motociclistas no descartan una movilización en rechazo a la prohibición de dos personas en una unidad

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente al anuncio del presidente José Jerí de promulgar este fin de semana la nueva ley que permitirá para combatir el crimen organizado que atenta contra el rubro de transporte, desde la Asociación de Hermanos Motociclistas Unidos del Perú han expreso su total rechazo por la norma que, por ejemplo, les prohibirá trasladar a otra persona en sus vehículos.

En entrevista con Exitosa, José Luis Huamán, sostuvo que el Poder Ejecutivo plantea hasta el momento medidas "populistas", puesto que, durante los estados de emergencia han habido 86 3382 intervenciones a cargo de la Policía Nacional del Perú hacia los motorizados, logrando la detención de tan solo 13 conductores por estar vinculados a actos ilícitos.

Esperan reunirse con José Jerí, de lo contrario se movilizarán

El líder de los motorizados cuestionó que existan colegas suyos que infrinjan la ley, señalando que están completamente de acuerdo con las acciones de fiscalización para que puedan ser sancionados como tal. No obstante, alertó que los delincuentes están aumentando el uso de este tipo de vehículo para cometer sus delitos. En ese sentido, sostuvo que el Gobierno debería dar prioridad a estos flagelos y no a vulnerar sus derechos.

Sobre la restricción de transitar con una persona más en sus motos, aseveró que las "leyes deben estar para los delincuentes", puesto que, miles de personas se verán afectadas por esta norma, cuando dos hampones atacan a comercios y empresas de transporte público con total impunidad.

Con el propósito de que puedan plantear sus propuestas, Huamán mencionó que han enviado un oficio al Despacho Presidencial, a fin de que puedan ser atendidas, caso contrario, y de persistir la medida restrictiva y sancionadora del Ejecutivo, no dudarían en impulsar una movilización.

"Vamos a salir a las calles, ya nos estamos organizando, posiblemente hoy día demos el anuncio de cuándo vamos a movilizarnos, que puede ser el día de mañana, porque no se puede permitir esto. Si se da la normativa, lo vamos a estudiar y vamos a interponer una acción legal también, sea una acción de inconstitucionalidad, una demanda de amparo o una acción popular como la que hemos ya interpuesto por el tema de los chalecos", puntualizó.

Mototaxistas acusan exclusión del Gobierno

El presidente de la Federación Nacional de Mototaxistas, Julio García, denunció que han sido excluidos de la ley que próximamente reglamentará el Gobierno para combatir el crimen organizado que atenta contra el rubro de transporte.

En ese sentido, hizo referencia a que Ley N.° 32490, únicamente se encargará de atender a las empresas de transporte público y transporte de mercancías que sufran los efectos de los delitos de extorsión y sicariato, puesto que, - para él - es una clara señal de que los empresarios del sector están viendo por sus intereses económicos, mas no uno colectivo, al crearse un fondo estatal de riesgo y garantía para proteger las unidades y empresas afectadas, cuando en sí no se está viendo el valor humano de los transportistas que representa.

Bajo esta consideración, señaló que a nivel nacional hay un aproximado de 3 000 000 de mototaxistas, de los cuales 1 000 000 hay en Lima Metropolitana, siendo el cono norte el punto más crítico donde trabajan, debido a que cada cierto tiempo queman las unidades de los dueños que se resisten a pagar 'cupos'.

"No está enfocándose en la vida del transportista en sí, de aquel que presta el servicio, llámese cobrador, llámese chofer, llámese mototaxista, taxista, se está enfocando en el interés lucrativo para seguir generando ganancias para ellos y asegurar sus rutas (...) no estamos ni considerados, ni contabilizados en esa norma, se nos descuida", acusó.

De esta manera, ambos rubros denuncian que lo propone el Gobierno no está alcanzando a todos los sectores como tal y que podrían tomar medidas radicales por esta vulneración que acusan.