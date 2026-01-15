José Jerí firma decreto que prohíbe motos con dos ocupantes: Policía aplicará la medida hoy

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante el mismo día del paro de transportistas, el presidente José Jerí anunció que el Ejecutivo ya firmó el decreto supremo que prohíbe definitivamente la circulación de dos personas en una misma moto, tal y como se había anunciado a los dirigentes de transporte.

Prohibición definitiva de dos ocupantes en una moto lineal

Esta medida responde a los reclamos de los trabajadores que protestaron ayer miércoles 14 de enero exigiendo a las autoridades soluciones ante los ataques extorsivos que sufren a diario. Jerí precisó que el documento entrará en vigencia este jueves.

"Ya hemos firmado el decreto supremo que dijimos que íbamos a firmar. Es responsabilidad de la policía de que, tanto las unidades operativas, las comisarías y todo aquel que realiza patrullaje, apenas vea dos personas en una misma moto, automáticamente tienen que ser intervenidos", precisó ante los medios.

El mandatario sostuvo que las sanciones ante el cumplimiento de esta medida "son económicas en primera instancia". Además, consideró que, al ya contar con "el marco legal y el procedimiento", queda en manos de la Policía hacer respetar la norma.

Motociclistas que incumplan el Decreto Supremo serán sancionados desde este jueves 15.

"Yo sé que lo va a cumplir con las indicaciones claras para que comencemos a abordar el problema de la sensación de inseguridad que tienen los conductores transportistas y no transportistas cuando hay una moto con dos personas", agregó.

Comparó la situación con la Guerra del Pacífico

Durante la participación del mandatario en la ceremonia por el 145° aniversario de la Batalla de Miraflores, emitió unas palabras en las que comparó la actual situación nacional con los tiempos de la Guerra del Pacífico, en el que resaltó el valor de aquellos que defienden el país ante enemigos numéricamente superiores.

"Esta mañana no solamente recordamos la batalla de Miraflores, sino que debemos reconocer que nuestro país enfrenta una nueva lucha contra la delincuencia, contra el crimen organizado y otros males que aun nos persiguen y acosan día a día", dijo.

Es en esa línea que explicó que el objetivo es devolverle la tranquilidad y la paz a nuestro país, en cada uno de sus distritos, provincias y regiones.

"Hoy el enemigo no viene con ejércitos como tal, no viene con tanques, con pertrechos militares de última tecnología, pero si vienen organizados para generar caos y es ahí cuando el Estado tiene que enfrentarlos cara a cara", señaló.

El jefe de Estado anunció la firma de un Decreto Supremo que ordena la prohibición de dos personas a bordo de una motocicleta en todo el Perú. Se publicará en las próximas horas.