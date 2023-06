MTC anula millonario contrato con empresa china tras irregularidades en adjudicación

La ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, informó sobre la anulación del contrato que se había suscrito con la empresa China Railway Tunnel Group Co., tras detectarse diversas irregularidades en la adjudicación de una obra pública en Huancavelica.

En declaraciones a la prensa, la titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) indicó que esta decisión se toma ya que se encuentra dentro del marco de la legalidad y que se busca salvaguardar la seguridad de los recursos públicos.

No obstante, Lazarte no manifestó si se ha logrado detectar funcionarios del MTC que se encuentren involucrados con la irregular elección y aseveró que el Órgano de Control institucional (OCI) está a cargo de la investigación en la empresa y desde el lado público.

"Hoy estamos dando un acto firme de no tolerar actos que no sean correctos, que no se ciñan a la exactitud", aseveró la ministra del MTC, Paola Lazarte.