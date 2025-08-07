NASA Space Apps Challenge 2025 se realizará en seis ciudades del Perú: Fecha del hackathon más grande del mundo

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El NASA Space Apps Challenge 2025, la hackathon más grande del mundo impulsada por la NASA, se llevará a cabo de manera descentralizada en seis ciudades del Perú. Esta edición busca promover la innovación tecnológica y la colaboración científica a través de la creación de soluciones basadas en datos abiertos proporcionados por la agencia espacial estadounidense.

Como todos los años, el NASA Space Apps Challenge convoca a miles de codificadores, científicos, diseñadores, estudiantes e innovadores de todo el mundo para enfrentar desafíos reales vinculados a la Tierra y el espacio. Los participantes desarrollan propuestas de software y soluciones digitales que pueden tener un impacto local y global.

Esta vez, el lema elegido por los organizadores es "Learn, launch, lead" (aprende, crea y lidera), la edición 2025 se llevará a cabo simultáneamente en seis ciudades del Perú: Ayacucho, Arequipa, Cusco, Huancayo, Ica y Lima entre el 4 y 5 de octubre. Esta descentralización busca ampliar el acceso a la ciencia, fomentar la participación regional y construir una comunidad más inclusiva y diversa en torno a las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

¿A quienes está dirigidos este evento?

El evento está abierto de manera gratuita a estudiantes de los últimos años de secundaria, universitarios, docentes, egresados y público en general. Los menores de 18 años deben participar acompañados de un padre o tutor legal.

Para participar solo debes registrarte en www.spaceappschallenge.org, elegir su ciudad y conformar tu asistencia junto a otros cuatro integrantes.

Por último, la organización dio a conocer que el lanzamiento oficial del NASA Space Apps Challenge será este lunes 11 de agosto desde el mediodía en el campus Miraflores de la Universidad Continental.

