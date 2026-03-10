MTC: Perú y El Salvador inician acuerdo aerocomercial para iniciar vuelos directos

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La conectividad aérea entre Sudamérica y Centroamérica se consolida. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) firmó un Memorando de Entendimiento con la Autoridad de Aviación Civil de El Salvador.

Con la firma de este memorándum se establecen las bases para regular las relaciones aerocomerciales entres estos dos países como dar inicio a vuelos directos o facilitando la llegada de productos y a menores costos.

Perú y El Salvador suscriben acuerdo aerocomercial

El MTC, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), dio un histórico paso al sentar las bases, por primera vez, para regular acuerdos aerocomerciales entre Perú y El Salvador.

Con esta suscripción se eliminar las barreras que limitaban el tráfico aéreo. Así, las aerolíneas podrán determinar libremente su oferta basándose exclusivamente en consideraciones del mercado.

En el caso del sector logístico, tanto las aerolíneas peruanas y salvadoreñas quedan autorizadas para operar servicios con derechos de hasta quinta libertad del aire, es decir, sin limitaciones de capacidad ni de frecuencias.

De esta manera, se permite que los productos peruanos puedan llegar hacia el mercado salvadoreño y centroamericanos de una manera más eficiente: menores costos, dinamizando el comercio exterior y fortaleciendo los centros logísticos de ambos países.

MTC: Perú y El Salvador suscriben acuerdo para impulsar vuelos directos y fortalecer el comercio bilateral. 🛩️🇵🇪🇸🇻



✅ El #MTC suscribió un Memorando de Entendimiento con la Autoridad de Aviación Civil de El Salvador, que permitirá frecuencias ilimitadas de vuelos y transporte de... pic.twitter.com/mTnKX13Erq — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) March 10, 2026

El titular del MTC, Aldo Prieto, indicó que con este tipo de acuerdos se da paso a un mercado aerocomercial más competitivo, lo que a su vez da paso al beneficio al desarrollo económico.

"Esto significa que más productos peruanos podrán llegar a nuevos mercados con mayor eficiencia y menores costos, al mismo tiempo que se abrirán más opciones de viaje para los ciudadano", indicó.

Con la suscripción también se da paso a la facilitación de vuelos no regulares o chárter que pueden orientarse a atender demandas puntuales de transporte en temporadas altas. Con este compromiso se da paso a la firma del Acuerdo sobre Transporte Aéreo definitivo.

Línea 2 del Metro de Lima: Obra supera el 80%

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes, informó que hasta el 9 de marzo, la Línea 2 del Metro de Lima y Callao ha alcanzado un 80,66 % de avance físico general.

megaobra se divide en tres etapas: la Etapa 1-A, actualmente en operación; la Etapa 1-B, que alcanza el 89,28 % de avances; y la Etapa 2, que presenta un 65,91 % de ejecución. En tanto, el Ramal de la Línea 4 ya supera el 53 % de avance físico.