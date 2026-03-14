Jairo Concha genera polémica con provocativa publicación tras sanción de la Liga 1

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de que la Comisión Disciplinaria impusiera sanciones a Jairo Concha y Javier Rabanal por los incidentes ocurridos contra Sporting Cristal, el 17 de Universitario no tardó en causar revuelo en redes sociales con una provocativa publicación en Instagram que rápidamente se volvió viral.

Jairo Concha y su provocativa publicación

El hecho que desató la controversia se dio después de que Universitario de Deportes recibiera la notificación de sanción: dos fechas para Jairo Concha y cuatro para su técnico, Javier Rabanal. El jugador se tomó un momento para expresar su postura, pero lo hizo de una manera muy polémica.

En su publicación, el 17 de Universitario utilizó dos peculiares emojis que muchos interpretaron como una indirecta. La historia rápidamente se llenó de comentarios y reacciones, generando un debate entre quienes apoyaban su mensaje y quienes consideraban que era innecesaria la provocación.

La defensa de Jairo Concha tras sanción

Cabe destacar que Jairo Concha se pronunció a través del canal de YouTube de Universitario de Deportes, donde manifestó su total desacuerdo con la sanción recibida.

"Estoy muy molesto, me parece muy injusta la decisión que tomaron porque no han tenido en cuenta todo lo que ha pasado: Terminó el partido, nos dirigimos al camerino y una tribuna de familiares se dirigen a mi persona con insultos y se metieron con mi hijo directamente, es obvio que yo voy a salir a defenderlo", indicó.

Además, señaló que esto sienta un mal precedente, ya que el reclamo no fue presentado por ninguno de los clubes directamente involucrados, sino por Alianza Lima.

"Que se metan terceros a partidos de nosotros, eso no me correponde decir, pero ahora se ha marcado un precedente que cualquiera se puede meter, es una pena porque creo que el fútbol es para disfrutarlo y así lo vamos a seguir manchando", finalizó.

Partidos que se perderá Jairo Concha

A raíz de la sanción impuesta por la Liga 1, Jairo Concha se perderá el partido contra UTC de Cajamarca, programado para este sábado 14 de marzo en el estadio Monumental. Además, no podrá participar en el encuentro frente a Comerciantes Unidos en Cutervo, que se disputará el próximo sábado 21.

Los hinchas cremas esperan que Jairo Concha esté disponible para el clásico contra Alianza Lima, un partido muy esperado en el que su presencia podría ser clave.

Así, la polémica en torno a Jairo Concha no se hizo esperar. Tras la sanción de la Comisión Disciplinaria, el jugador recurrió a Instagram con una publicación que rápidamente se volvió viral, generando comentarios divididos entre quienes apoyaban su postura y quienes la consideraron innecesaria.