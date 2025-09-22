Mujer insulta con frases racistas a pasajeros en bus del Metropolitano

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante un viaje en el Metropolitano, una pasajera protagonizó un hecho que no pasó desapercibido tras lanzar fuertes insultos racistas hacia los demás pasajeros que compartían el bus con ella. Las impactantes imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales y, finalmente, se logró identificarla como conductora de un podcast digital.

Mujer insulta a pasajeros del Metropolitano

El incidente ocurrió en plena ruta del Metropolitano, cuando una mujer empezó a lanzar frases racistas contra los pasajeros. "Serranos son y serranos morirán", se le escucha decir en las imágenes. Poco después, agregó: "Toda mi familia es de Lima" y continuó con expresiones como "llamas, vicuñas, alpacas".

La escena fue grabada por un usuario que se encontraba dentro del bus y luego compartida en redes sociales. El video fue publicado por Roger García y rápidamente se volvió viral, generando indignación en cientos de internautas que criticaron la conducta de la pasajera.

Tras la difusión del video, la comunidad en X (antes Twitter) no tardó en indagar sobre la identidad de la mujer. En pocas horas, los usuarios señalaron que se trataría de una conductora de un programa digital llamado Hinchas al aire, un podcast dedicado al fútbol.

Al hacerse pública esta información, la cuenta oficial del programa apareció configurada en privado, lo que llamó aún más la atención de los cibernautas. El detalle no pasó desapercibido y muchos lo interpretaron como un intento de evitar la exposición que generó el caso.

Indignación en redes sociales

El video generó un aluvión de comentarios en redes sociales, donde muchos expresaron indignación y rechazo por la actitud de la pasajera. También aparecieron comentarios que buscaban darle un enfoque más reflexivo.

"Un examen de ADN para que vea sus orígenes y se acaba tanta cosa", sugirió un usuario, mientras que otro remarcó que "la discriminación está penada en este país" y pidió que se actúe de oficio para evitar que casos así se normalicen.

Entre tanto, no faltaron las voces que se preguntaban por la contradicción de los hechos: "Si es superior a los demás, ¿Qué hace en el Metropolitano?", se leía en una de las reacciones del video.

El incidente en un bus del Metropolitano, donde una mujer lanzó insultos racistas contra varios pasajeros, quedó registrado en un video que rápidamente se difundió en redes sociales. La grabación permitió identificar a la mujer como conductora de un podcast, quien puso su cuenta en privado tras la viralización.