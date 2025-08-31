Cantante de Corazón Serrano, Susana Alvarado, sufre incidente durante concierto en Chiclayo

31/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mientras realizaba un show por el aniversario del Colegio de Ingenieros de Lambayeque, la cantante Susana Alvarado sufrió un incidente en el escenario. La vocalista de Corazón Serrano fue golpeada por un dron en el rostro, por lo que detuvo su presentación brevemente. Por suerte, el suceso no generó mayores inconvenientes.

Susana Alvarado sufre incidente en concierto

La vocalista de Corazón Serrano, Susana Alvarado, sufrió un momento de tensión y susto durante el último concierto de la agrupación en Lambayeque por el aniversario del Colegio de Ingenieros de Lambayeque.

El hecho se registró cuando Alvarado estaba interpretando uno de los temas musicales y avanzó por la pasarela del escenario para acercarse al público. Una vez delante del escenario, un dron se aproximó muy cerca de la cantante, golpeando directamente contra su rostro generando un momento de tensión entre todos los presentes.

Susana Alvarado paró inmediatamente de cantar para intentar separar el aparato electrónico que quedó aparentemente quedó enganchado con su cabellera. La vocalista se dirigió hacia sus compañeras que corrieron a auxiliarla y lograron retirarle el dron del cual no podía desprenderse. Segundos de tensión que vivió la cantante, del cual posteriormente pudo sobresalir con una sonrisa para su público.

Fans expresaron su preocupación ante incidente

El incidente no pasó desapercibido por el público y llegó a viralizarse rápidamente a través de redes sociales. Afortunadamente, la cantante pudo salir ilesa del incidente y comentó: "Dios mío, cosas que pasan", ya con un estado de ánimo más calmada.

El animador no dudó en pedir un aplauso para Alvarado para ayudarle a pasar el incómodo momento. Así, fanáticos de la agrupación y asistentes no dudaron en mostrarle su apoyo a la cantante y la vocalista continuo bailando para el agrado de los asistentes.

Sin embargo, los comentarios llegaron más allá del evento. Muchos internautas expresaron que el incidente pudo haber trascendido a algún daño físico por el fuerte golpe. Mensajes como "tienen que tener mucho cuidado" o "menos mal que el dron tenía protector", evidenciaron la preocupación de los usuarios de la red social.

Otros mensajes resaltaron el profesionalismo de Alvarado por continuar con el espectáculo con una sonrisa: "muy profesional su actitud", señala una cuenta.

