Mundial 2026: IPD organiza intercambio de figuritas de la Copa del Mundo en varias regiones del país

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La actual gestión del el Instituto Peruano del Deporte (IPD) permitirá que la fiebre mundialista se viva en la costa, sierra y selva del Perú, donde los asistentes podrán acudir a los escenarios deportivos del IPD en su región con sus figuritas repetidas, sobres y álbumes para intercambiar aquellas estampas difíciles de conseguir, en un ambiente familiar y de sana convivencia.

Tras la exitosa jornada que se vivió el último domingo en el Estadio Nacional de Lima, donde más de 4 mil niños compartieron la pasión por el fútbol , el Instituto Peruano del Deporte (IPD) organizará el "Intercambio de Figuritas del Mundial 2026" en varias regiones del país.

Regiones y horarios clave para la fiesta mundialista

El despliegue de esta iniciativa se realizará de manera progresiva en gran parte del territorio nacional, con ingreso totalmente gratuito y sujeto al aforo de cada recinto de los Consejos Regionales del Deporte (CRD).

La acción arrancará en la región de Huánuco, que abrirá las puertas del Coliseo Cerrado 15 de Agosto el jueves 18 y viernes 19 de junio, de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Posteriormente, el viernes 19 de junio se sumará la gran mayoría de delegaciones entre las 3:00 p.m. y las 7:00 p.m . (según la localidad). Las sedes confirmadas para este día incluyen a San Martín (Estadio IPD Moyobamba), Loreto (Estadio Max Augustín), Ayacucho (Plaza de Armas), Áncash (Coliseo Cerrado de Huaraz - Puerta Sur), Junín (Estadio Huancayo), Cusco (Coliseo Cerrado Casa de la Juventud), Puno (Coliseo Rodríguez Ponce de León), Amazonas (Coliseo Cerrado Florentino Ordinola) e Ica (Coliseo Cerrado de Ica).

Finalmente, el sábado 20 de junio a partir de las 9:00 a.m. , será el turno de Madre de Dios (Estadio Puerto Maldonado), Ucayali (Estadio Aliardo Soria Pérez), Huancavelica (Estadio IPD), Arequipa (Estadio Umacollo) y Lima Provincia (Complejo Deportivo IPD Huacho - Luna Park).

Así fue el intercambio de figuritas en el Estadio Nacional

Una vez finalizada la Carrera IPD 8K, las puertas del Estadio Nacional se abrieron para el intercambio de figuras de los álbumes del Mundial de fútbol 2026, iniciativa del IPD, y el Ministerio de Educación, que permitió que los menores sociabilicen y se alejen de los celulares, tablets y diversos aparatos tecnológicos.

Varios niños pudieron completar sus álbumes, en un ambiente familiar y de sana convivencia, además de conocer algunos lugares históricos del principal escenario deportivo del país.



Los participantes también disfrutaron de diversas activaciones recreativas, sorteos y concursos, haciendo esta experiencia única e inolvidable, mientras ya se vive la fiebre por la Copa Mundial de la FIFA 2026.