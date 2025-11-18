RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Tomen nota

José Jerí anuncia que extenderá el estado de emergencia en Lima y Callao

José Jerí informó que el estado de emergencia continuará y será extendido en Lima y Callao. El objetivo es mantener la coordinación de patrullajes y operativos contra la delincuencia.

Estado de emergencia seguirá en marcha
Estado de emergencia seguirá en marcha (Difusión)

18/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 18/11/2025

El presidente José Jerí anunció que el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao seguirá vigente, asegurando que esta medida ya muestra resultados contra la criminalidad.

El mandatario sostuvo que se ha logrado "controlar" el crecimiento de la delincuencia y que ahora buscan reducirla con el trabajo conjunto entre las autoridades.

Estado de emergencia seguirá en marcha

El presidente José Jerí informó que el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao no solo continúa, sino que se ampliará para reforzar la lucha contra la criminalidad.

Durante la inauguración del Puesto Comando Temporal del Callao —ubicado en la avenida Sáenz Peña, cerca del Mercado Central— el jefe de Estado explicó que la medida está en su día 26 y que "evidentemente, el estado de emergencia continuará".

Según detalló, las cifras que encontraron al inicio de su gestión mostraban un crecimiento constante de la delincuencia. Sin embargo, aseguró que los indicadores ya empezaron a cambiar.

"Cuando hemos encontrado las cifras, las hemos encontrado hacia arriba. Se ha controlado el crecimiento de la delincuencia y de la criminalidad. Se ha controlado. Ahora el siguiente paso es disminuirlo", señaló el mandatario.

Jerí también descartó, como ya lo había adelantado, la posibilidad de aplicar un toque de queda en este periodo de emergencia.

Instituciones trabajan unidas

Durante su visita al nuevo Puesto Comando Temporal, el presidente supervisó las operaciones de patrullaje en la zona y revisó el sistema de videovigilancia y radiocomunicación que conecta al Serenazgo con la Policía Nacional. 

Además, confirmó que las fuerzas combinadas cuentan con vehículos activos y presencia constante en las calles para atender cualquier emergencia.

El mandatario destacó especialmente el trabajo articulado entre instituciones que normalmente operan por separado. 

"Actuar en sintonía no es sencillo. Cada institución suele trabajar por su lado, pero ahora estamos avanzando en unidad y, aunque todavía no alcanzamos nuestro mejor nivel, vamos a consolidar un verdadero trabajo articulado", comentó.

El puesto de comando tendrá como funciones coordinar patrullajes, operativos y puntos de control en tiempo real; servir como nodo de comunicación entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo; optimizar recursos y asegurar presencia disuasiva permanente.

"Este puesto temporal de articulación tiene como objetivo funcionar como un centro de comando que integre los esfuerzos de todas las fuerzas del orden y brinde tranquilidad a la población. Más aún ahora, cuando estamos próximos a las fiestas de fin de año, los peruanos merecen vivir con mayor seguridad", afirmó Jerí.

Con la confirmación del presidente José Jerí sobre la continuidad del estado de emergencia en Lima y Callao, el Gobierno asegura que ya se observan avances en el control de la criminalidad.

