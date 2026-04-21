Tragedia en Santa Anita: Hombre de 42 años falleció tras ser arrollado por un tren cuando dormía en rieles

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un hombre de 42 años falleció trágicamente tras ser arrollado por un tren en el distrito de Santa Anita. De acuerdo a información de testigos la víctima se habría quedado dormida sobre los rieles ferrocarril durante la madrugada.

Hombre pierde la vida tras ser arrollado por tren

En el distrito de Santa Anita, cerca al cruce con El Agustino, se reportó un lamentable hecho que, según diversos testigos, habría ocurrido aproximadamente a las 4 de la mañana de este martes 21 de abril. Sucede que un hombre falleció tras ser arrollado por un tren.

Al respecto, de acuerdo a un informe de TV Perú, se conoció que la víctima fue identificada como Roger Daniel Sánchez Meneses, de 42 años, así lo han confirmado las autoridades. Según testimonios, este retornaba a su casa después de laborar y se había quedado dormido en las vías de un ferrocarril.

Además, de acuerdo las personas que se encontraban presentes en el lugar y presenciaron el fatídico suceso así como el conductor del vehículo se dieron cuenta de la presencia del occiso cuando ya había sido atropellado.

Hay que mencionar que, trascendió que el fallecido vivía cerca al lugar donde ocurrió el embiste. Por su parte, el motorista identificado como Richard Uribe, de 67 años. manifestó que la unidad ferroviaria de colores rojo y amarillo se desplazaba a una velocidad aproximada de 30 kilómetros por hora y al momento sintió que había atropellado a una persona.

Familiares del hombre fallecido exigen a empresa que se haga cargo de lo sucedido

Hasta el lugar del acontecimiento se apersonaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), bomberos y familiares del hombre arrollado. Por su parte, también acudió personal de la Fiscalía de la Nación para realizar el levantamiento del cadáver.

Estos últimos están solicitando a los dueños de la locomotora del consorcio Trasandino y que se hagan cargo por lo sucedido. Los deudos se encuentran solicitando ello debido a que el hombre fallecido deja en orfandad a dos menores de edad, un adolescente de 16 años y una niña de 12. Cabe indicar que, se conoció que la víctima era vendedor de verduras.

Una tragedia se suscitó la madrugada de este martes 21 de abril en la que un hombre de 42 años identificado como Roger Daniel Sánchez Meneses falleció tras ser arrollado por un tren cuando se encontraba durmiendo sobre los rieles del ferrocarril.