Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuánto está el tipo de cambio este jueves 14 de agosto del 2025?

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Mantenerse informado del precio del dólar a través de fuentes confiables (bancos, sitios oficiales, medios económicos) te permite anticiparte a cambios que podrían impactar tu economía. Por ello, descubre aquí el tipo de cambio de esta moneda en la jornada de este jueves, 14 de agosto del 2025.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

El dólar suele ser una moneda de referencia internacional. Cuando su precio sube o baja, puede afectar la inflación, los precios de bienes importados, y la estabilidad económica del país. En esta semana, los valores de esta moneda estadounidense presentó algunas variaciones, según lo reportado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

A continuación te mostramos el tipo de cambio oficial para la compra y venta del dólar en Perú para el día de hoy:

Compra: S/3.533

S/3.533 Venta: S/3.537

Además, debes tener en cuenta que otra fuente donde puedes consultar la cotización del dólar es el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que publica al final de cada día hábil un informe sobre el tipo de cambio en el país. Sin embargo, con el paso de las horas, esta cifra puede variar.

Tipo de cambio para compra y venta del dólar, según Sunat.

Tipo de cambio en principales bancos del país

La cotización del dólar en el mercado peruano está influenciado por diversos factores, entre ellos la política monetaria del BCRP, los flujos de inversión extranjera y la percepción de riesgo político en el país. En ese marco, te revelamos el tipo de cambio de la divisa estadounidense para hoy, en los principales bancos del país:

BANCO COMPRA VENTA BCP 3.532 3.555 INTERBANK 3.500 3.595 BBVA 3.461 3.630 SCOTIABANK 3.522 3.561 BANCO DE LA NACIÓN 3.470 3.600 BANCO PICHINCHA 3.506 3.582

Entre otros datos para este jueves, según el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle'; el que se compra y vende en el mercado paralelo, es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.530 | Venta S/ 3.550

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar?

Para obtener información oficial y actualizada, puedes ingresar a la web del Banco Central de Reserva del Perú o seguir medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters y medios nacionales especializados.

e sugiere buscar en las plataformas oficiales del Estado antes de comprar o vender dólares. Además de la SUNAT, estas son las entidades a las que puedes acceder para conocer el precio:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Banco de la Nación (BN).

De esta manera, se dio a conocer el precio del dólar para la compra y venta para este jueves 14 de agosto y en qué plataformas oficiales se puede conocer el tipo de cambio.