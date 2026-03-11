Napoleón Becerra afirma que retiraría a Julio Velarde del BCR: "En una semana sale"

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El candidato presidencial Napoleón Becerra, del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, afirmó que retiraría a Julio Velarde de la presidencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) si llegara al gobierno. La declaración se produjo durante una entrevista en la radio Exitosa, donde cuestionó el rol de la autoridad monetaria frente a las desigualdades económicas que, según señaló, persisten en varias regiones del país.

Durante la conversación, Becerra sostuvo que la estabilidad de la moneda peruana no refleja la realidad de muchas zonas del interior. El candidato señaló que, pese al crecimiento de algunos sectores económicos, la población no percibe beneficios directos de los recursos naturales del país.

"¿Para qué sirve Velarde? Yo lo sacaría, en una semana sale el señor", afirmó el aspirante presidencial al referirse al actual titular del BCR.

Críticas al manejo económico

En su intervención, Becerra también cuestionó el modelo económico y el uso de los recursos naturales. Según explicó, regiones con alta riqueza minera continúan enfrentando carencias en infraestructura y desarrollo.

El candidato mencionó el caso de Cajamarca, zona con importantes reservas de oro. En ese contexto, señaló que el aumento del valor internacional del metal no se refleja en mejores condiciones para la población local.

"Yo vengo de una región donde hay mucho oro, Cajamarca. El estudio de factibilidad hace 30 años, la onza se ha disparado, 5000 dólares. ¿Y qué dejan?", expresó durante la entrevista.

Además, criticó que el país dependa de sistemas de energía como el gas natural vehicular sin que, según su opinión, exista una distribución equitativa de los beneficios.

Becerra también utilizó una frase para resumir su postura sobre el modelo económico actual: "Hace 200 años se vendió todo, ¿con qué nos quedamos ahora?".

Debate sobre el rol del BCR

Las declaraciones se centran en la figura de Julio Velarde, quien dirige el Banco Central de Reserva desde 2006. Durante su gestión, el organismo ha mantenido como objetivo principal el control de la inflación y la estabilidad monetaria.

El BCR tiene como función preservar la estabilidad del valor del sol peruano y regular la política monetaria, tareas que están definidas en la Constitución y en su ley orgánica.

Velarde ha sido ratificado en el cargo por diferentes gobiernos, lo que ha consolidado su permanencia en la institución durante casi dos décadas. Su continuidad suele ser observada por analistas y agentes económicos debido al impacto que puede tener en la estabilidad financiera.

Las declaraciones de Becerra se suman al debate político sobre el modelo económico y el papel de las instituciones encargadas de la política monetaria en el país.