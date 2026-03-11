RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Exitosa Perú
Cambio en BCR

Napoleón Becerra afirma que retiraría a Julio Velarde del BCR: "En una semana sale"

El candidato presidencial Napoleón Becerra aseguró que sacaría a Julio Velarde de la presidencia del Banco Central de Reserva del Perú si llega al poder.

Napoleón Becerra dijo que retiraría del cargo a Julio Velarde del BCR.
Napoleón Becerra dijo que retiraría del cargo a Julio Velarde del BCR. (Composición Exitosa)

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 12/03/2026

Síguenos en Google News Google News

El candidato presidencial Napoleón Becerra, del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, afirmó que retiraría a Julio Velarde de la presidencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) si llegara al gobierno. La declaración se produjo durante una entrevista en la radio Exitosa, donde cuestionó el rol de la autoridad monetaria frente a las desigualdades económicas que, según señaló, persisten en varias regiones del país.

Durante la conversación, Becerra sostuvo que la estabilidad de la moneda peruana no refleja la realidad de muchas zonas del interior. El candidato señaló que, pese al crecimiento de algunos sectores económicos, la población no percibe beneficios directos de los recursos naturales del país.

"¿Para qué sirve Velarde? Yo lo sacaría, en una semana sale el señor", afirmó el aspirante presidencial al referirse al actual titular del BCR.

Críticas al manejo económico

En su intervención, Becerra también cuestionó el modelo económico y el uso de los recursos naturales. Según explicó, regiones con alta riqueza minera continúan enfrentando carencias en infraestructura y desarrollo.

El candidato mencionó el caso de Cajamarca, zona con importantes reservas de oro. En ese contexto, señaló que el aumento del valor internacional del metal no se refleja en mejores condiciones para la población local.

Alto de la Alianza: Alcalde Demetrio Cutipa cae durante desalojo de áreas verdes
Lee también

Alto de la Alianza: Alcalde Demetrio Cutipa cae durante desalojo de áreas verdes

"Yo vengo de una región donde hay mucho oro, Cajamarca. El estudio de factibilidad hace 30 años, la onza se ha disparado, 5000 dólares. ¿Y qué dejan?", expresó durante la entrevista.

Además, criticó que el país dependa de sistemas de energía como el gas natural vehicular sin que, según su opinión, exista una distribución equitativa de los beneficios.

Becerra también utilizó una frase para resumir su postura sobre el modelo económico actual: "Hace 200 años se vendió todo, ¿con qué nos quedamos ahora?".

Alfonso López-Chau niega ser comunista: "Que demuestren qué parte de mi programa lo es"
Lee también

Alfonso López-Chau niega ser comunista: "Que demuestren qué parte de mi programa lo es"

Debate sobre el rol del BCR

Las declaraciones se centran en la figura de Julio Velarde, quien dirige el Banco Central de Reserva desde 2006. Durante su gestión, el organismo ha mantenido como objetivo principal el control de la inflación y la estabilidad monetaria.

El BCR tiene como función preservar la estabilidad del valor del sol peruano y regular la política monetaria, tareas que están definidas en la Constitución y en su ley orgánica.

Velarde ha sido ratificado en el cargo por diferentes gobiernos, lo que ha consolidado su permanencia en la institución durante casi dos décadas. Su continuidad suele ser observada por analistas y agentes económicos debido al impacto que puede tener en la estabilidad financiera.

Las declaraciones de Becerra se suman al debate político sobre el modelo económico y el papel de las instituciones encargadas de la política monetaria en el país.

Temas relacionados Banco Central de Reserva BCR Perú candidato presidencial Perú economía del Perú estabilidad del sol peruano Julio Velarde Napoleón Becerra salida de Velarde

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA