Hermano de Napoleón Becerra denunció que el candidato presidencial había recibido amenazas de muerte

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el hermano del fallecido Napoleón Becerra, Walter Becerra, reveló que el candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores había recibido amenazas de muerte.

No hubo protección

Según detalló Walter Becerra tras el fallecimiento de su hermano, el candidato le había contado que tenía información muy delicada, razón por la cual recibía amenazas de muerte.

"En conversaciones con mi hermano, él decía que tenía información por la que querían a él asesinarlo. No decía quién, quién le había dado la información, pero ustedes han visto en los medios de comunicación que no es el primer candidato que sufre un atentado, un candidato tuvo un atentado pero se salvó, salieron en los medios de comunicación. El día de hoy mi hermano no ha corrido la misma suerte", señaló.

En ese sentido, consideró que el accidente que terminó por arrebatarle la vida a su hermano pudo ser producto de un atentado y dejó la responsabilidad al Gobierno el determinar si esto es cierto o no. Asimismo, dio a conocer que cuando su hermano partió de Lima hacia Ayacucho el vehículo en el que se movilizaba iba resguardado por otras dos unidades que no eran de seguridad del Estado.

"Al momento de partir mi hermano, había una camioneta de seguridad del Estado que iba adelante y otra atrás, pero en el camino se retiraron y ocurrió el accidente. Aparte de la seguridad del Estado, aparte de la seguridad que le habían asignado habían dos carros más que supuestamente lo escoltaban porque él iba a un evento político en la ciudad de Ayacucho", contó.

Candidato presidencial fallece previo a elecciones

En diálogo con Exitosa, Emily Silva, candidata a diputada del PTE, confirmó la lamentable noticia y dio a conocer que el accidente se dio cuando la comitiva viajaba desde Lima hacia Ayacucho por actividades.

"La información que se maneja en la zona por otros compañeros que están con él, es que [el accidente] no habría sido con otro carro, si no que parece que ha sido un tema de carretera. Él iba con un vehículo particular, porque nosotros no tenemos plata para trasladarnos por avión, tenemos que hacer nuestra campaña austera, con nuestros propios recursos", informó.

Según informó la postulante, el candidato presidencial viajaba con otros postulantes a senadores nacionales que resultaron heridos, aproximadamente 5 personas, sin embargo, no se descartó más. Todas estas personas viajaban en el vehículo que conducía Becerra. Los lesionados están siendo trasladados a Ayacucho para que se traten sus lesiones.

Es en medio de esta información que Walter Becerra, hermano del fallecido Napoleón Becerra, denunció que el candidato recibía amenazas de muerte.