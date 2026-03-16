Partido de Napoleón Becerra no descarta que hayan atentado contra candidato presidencial

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, la militante del PTE Perú, Emely Silva, indicó que su partido, así como allegados y familiares de Napoleón Becerra, no descarta que el fallecido candidato presidencial haya sido víctima de un atentado. Por ello, pidió a las autoridades investigar los hechos.

PTE Perú no descarta atentado contra Napoleón Becerra

Ayer domingo 15 de marzo el candidato presidencial del PTE Perú, Napoleón Becerra falleció en un accidente de carretera en la región Ayacucho. Al respecto, la militante del partido, Emily Silva, consideró que el administrador de profesión "ha perdido la vida en un acto de servicio al país".

Dio a conocer que el vehículo en el que viajaba Becerra era de su propiedad, el cual se lo había prestado para que lo utilice para la actual campaña electoral. Al ser consultada sobre si es que ya se ha conocido las causas del fatídico accidente, Silva señaló que todavía no hay algo oficial, pero que sí han solicitado a las autoridades las investigaciones. "No tenemos mayor infomarción", subrayó.

En tal sentdio, explicó que lo único que es de conocimiento es que el automóvil se descarriló de la carretera y ocurrió el desenlace mortal. Acotó que las personas que acompañaban al candidato se encuentran fuera de peligro, aunque sí heridos.

Además, dio a conocer que Napoleón Becerra "no venía como copiloto, sino que en la parte trasera del vehículo". Asimismo, señaló que la unidad móvil será sometida a peritaje como parte de las diligencias para conocer las causas de este suceso.

También, dio su postura acerca de lo manifestado por el hermano del fallecido candidato presidencial, Walter Becerra, quien deslizó la posibilidad de que se trate de un atentado, ello a raíz de que en una anterior oportunida se lo había comentado Napoleón Becerra.

"Nosotros sabemos que Napoléon Becerra de repente pudo haber tenido algunos adversarios políticos, sin embargo, desde mi punto de vista todavía no me atrevería a afirmar tal situación, pero entiendo que Wlater Becerra lo dijo en el sentido de que sí es cierto que en el trayecto esa parte donse trasladaba es bastante peligrosa. (¿No descarta la posibilidad de un atentado?) Es posible", dijo Emily Silva.

¿Por qué razón habrían atentado contra Napoleón Becerra?

En consiguiente, la militante del PTE Perú fue consultada sobre la razón por la que habrían atentado contra Napoleón Beccera. Sobre ello respondió que

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