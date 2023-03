Nicolás Lúcar y su pedido a la población para capturar al feminicida que quemó viva a joven en la Plaza Dos de Mayo

24/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuestro conductor en Exitosa, Nicolás Lúcar, no escatimó en cuestionar a las autoridades por la falta de celeridad en las investigaciones sobre el caso de una joven que fue quemada viva por su pareja en la Plaza Dos de Mayo, Cercado de Lima.

Es por ello que, Nicolás Lúcar, fiel a su estilo, pidió una colaboración ciudadana para difundir, a través de las redes sociales, el rostro del feminicida identificado como Sergio Tarache Parra, para que se de inicio de a las investigaciones del caso. Y no solo eso, exhortó también a la autoridades que se incluya al joven agresor en la lista de 'Los Más Buscados', con una recompensa para que sea capturado a la brevedad.

Pide difundir la fotografía de Sergio Tarache

Cabe precisar que, el feminicida de 19 años de edad se encuentra prófugo de la justicia, dado que tiene una orden de detención preliminar en su contra.

"La familia ha exigido que de inmediato se active los mecanismos de búsqueda que existen, que se coloque su rostro en la lista de 'Los Más Buscados' y se ofrezca una recompensa para todas aquellas personas que den información sobre su paradero (...) Todo aquel que lo vea, que lo notifique a la autoridad más cercana, que sea una colaboración ciudadana", manifestó en el programa de 'Hablemos Claro.'

¿Qué pasó en Plaza Dos de Mayo?

El pasado 18 de marzo, Katherine Gómez fue quemada viva por su pareja de nacionalidad venezolana en la Plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima. La víctima de feminicidio presentaba graves quemaduras de segundo y tercer grado en el 50 % de su cuerpo.

Según los testigos de la zona en el que ocurrieron los hechos, la joven estaba caminando con su pareja, y de pronto, comienza a discutir, el extranjero se dirigió hacia el grifo mientras que la víctima siguió su camino.

Minutos después, cerca de la avenida Óscar Benavides, el hombre desalmado se acercó a la mujer y le tira gasolina para luego prenderle fuego, la muchacha empezó a gritar desesperadamente y el sujeto corrió en dirección a la avenida Colonial.

"¡Pónganlo en los más buscados!"

En exclusiva con Exitosa, la tía de la joven pidió a las autoridades que realicen las investigaciones correspondientes para hallar el paradero del culpable de este terrible caso de feminicidio ocurrido en la capital peruana.

"Estamos indignados. Queremos pedir al Ministerio del Interior que lo pongan en los más buscados, por favor. Eso debería hacer desde un principio y no lo han hecho. Ese hombre todavía sigue libre, no es justo, no es justo lo que han hecho", dijo entre lágrimas.

Además, fue consultada sobre si tenían conocimiento sobre algún antecedente delictivo de quien fuera la pareja y el asesino de su sobrina, Sergio Tarache. En ese sentido, indicó que no sabían nada sobre este criminal, pues la relación entre ellos recién iniciaba. "No sabemos nada. Ella recién tenía poco tiempo con ese delincuente, con ese asesino. No teníamos mayor información", añadió.