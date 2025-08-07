Fuga de Gas provoca cierre de vías en límite de SJL y El Agustino: Accidente ocurrió en el malecón Checa

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En horas de la tarde de este jueves 7 de agosto, se registró una fuga de gas a la altura de la cuadra 13 del malecón Checa, en el limite entre San Juan de Lurigancho (SJL) y El Agustino. El accidente ocurrió cerca del puente Las Lomas y provocó el cierre de vías cercanas por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Bomberos llegaron a la zona de fuga

Cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos del Perú llegó hasta el lugar del accidente. Se trata de una fuga de gas licuado de petróleo (GLP) y otros químicos inflamables. Este hecho ocurrió al promediar las 5:32 de la tarde y ocurrió en la matriz de una de las tuberías ubicadas en la ribera del río Rímac.

Este combustible mezclado con el agua, provocó su dispersión por los alrededores, generando las alarmas entre los vecinos y conductores de vehículos motorizados. Además de los bomberos, efectivos de la PNP, autoridades de la Municipalidad de Lima y brigadas de Defensa Civil, llegaron al área que fue acordonada.

Algunos efectivos policiales descendieron al lugar de la fuga para comprobar la magnitud del escape y brindar seguridad a las cuadrillas de emergencia. Transeúntes aseguraron que esto se originó tras las labores de restauración que se venían realizando.

Osinergmin se pronunció tras el accidente

Tras este suceso, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), realizó una publicación en redes sociales. La entidad señala que el conducto le pertenece a la empresa Calidda y supervisa que se cumplan con el plan de contingencia para resolver el problema.

"Ante la fuga de gas natural registrada por la rotura de una tubería de acero a la altura de la cuadra 13 del Malecón Checa, en SJL, personal de Osinergmin viene fiscalizando las acciones de la empresa Calidda, con la finalidad de verificar la aplicación del plan de contingencia para seguridad de la ciudadanía", manifiesta la entidad.

Ante la fuga de gas natural registrada por la rotura de una tubería de acero a la altura de la cuadra 13 del Malecón Checa, en San Juan de Lurigancho, personal de #Osinergmin, en el lugar de la fuga y en el Centro de Control de Cálidda, viene fiscalizando las acciones de esta... pic.twitter.com/EjwMnwbOm2 — OSINERGMIN (@OSINERGMIN) August 8, 2025

Al respecto, señaló que la empresa está cerrando los puntos de alimentación a la red para controlar la fuga. Esta zona del malecón Checa continuará cerrada a espera de que se controle la situación. Solo la avenida Gran Chimú (de un solo sentido) está habilitada para el tránsito vehicular.

De esta forma, la fuga de gas ocurrida en el concurrido malecón Checa de San Juan de Lurigancho, viene siendo atendida por las autoridades y la empresa dueña de la tubería. A causa de ello, se cerró el tránsito en esta vía del distrito.