"No sé dónde estoy": Peruano proveniente del extranjero desorientado tras llegar al nuevo aeropuerto Jorge Chávez

Ante las cámaras de Exitosa, un peruano que regresa a nuestro país después de varios años en el extranjero confesó sentirse perdido en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez ante una falta de información sobre la inauguración del terminal.

En declaraciones para nuestro medio, el ciudadano comentó que tomó un vuelo desde Madrid y al arribar al nuevo aeropuerto Jorge Chávez quedó desorientado porque creyó que había aterrizado en el antiguo terminal.

"Yo no estaba informado sobre la inauguración del nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez. Como no hay ninguna información interna, yo pensaba que llegué al terminal antiguo y estaba buscando la puerta número cuatro", inició.

Tras ello, reveló que las personas a las que les consultaba le decían que debía abordar un taxi para trasladarse hacia el antiguo aeropuerto ubicado en la avenida Elmer Faucett. Con todo ello, el connacional quedó desubicado y no sabía qué hacer.

"Cuando salí y vi que no hay puerta número cuatro, las personas a las que les preguntaba me decían que para llegar al terminal antiguo debía tomar taxi y quedé perdido. No sé ni dónde me encuentro", prosiguió.