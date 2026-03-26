Presidenta del TC se reúne con el Papa en el Vaticano y refuerza la presencia internacional del Perú

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco Zerga, fue recibida en audiencia por el Papa León XIV este 25 de marzo en el Vaticano, como parte de una agenda oficial vinculada a la justicia constitucional y la representación internacional del país.

Este encuentro se da tras la participación de Pacheco en la 23ª reunión del Buró de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, realizada en la ciudad de Venecia, Italia, ante representantes de cortes constitucionales de decenas de países.

Durante esa reunión internacional, Pacheco planteó temas de análisis de alto interés para el diálogo constitucional global, entre ellos la necesidad de abordar el tratamiento jurídico de los delitos de odio cuando no existen marcos legales claros, y la situación de la violencia contra mujeres en contextos de gestación subrogada.

Según la agenda oficial, Pacheco también tenía previsto participar en un coloquio con profesores de la Pontificia Università della Santa Croce al día siguiente, así como realizar una visita a la Embajada del Perú ante la Santa Sede el 27 de marzo.

Una agenda institucional

Para la presidenta del TC, estos encuentros representan una oportunidad institucional de interlocución entre la justicia constitucional del Perú y órganos internacionales. Según el comunicado oficial, la CMJC reúne a 125 tribunales, consejos y cortes supremas de regiones como África, América, Asia‑Oceanía y Europa, con el objetivo de promover el diálogo jurídico y la protección de derechos humanos.

Al referirse al foro, Pacheco señaló que su participación busca promover el intercambio entre jueces de diversos países y reforzar el papel del control constitucional en la democracia.

Este encuentro con la máxima autoridad de la Iglesia Católica pone de relieve la relación entre ámbitos institucionales y diplomáticos, sin que de ello se derive una implicancia directa en la política interna del país, sino más bien en la representación jurídica internacional.

✝️ La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Zerga, fue recibida por el Papa León XIV durante la audiencia general celebrada en la Plaza San Pedro en la Ciudad del Vaticano. pic.twitter.com/5Y6bjR7uAG — Tribunal Constitucional del Perú (@TC_Peru) March 26, 2026

Diálogo en el Vaticano

En este marco, la presencia de la presidenta del TC en el Vaticano reafirma la proyección internacional del Perú en temas constitucionales y de justicia, así como el interés de mantener canales abiertos con instituciones de distintos ámbitos.

Este episodio refuerza la percepción de que el trabajo jurídico y constitucional peruano tiene injerencia en foros internacionales, mientras que también subraya la importancia de fortalecer las relaciones institucionales con la Santa Sede y otros actores globales, con hechos clave como Presidenta del TC se reúne con el Papa y su agenda internacional del TC visibles en la diplomacia peruana.