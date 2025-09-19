¿No sabes a qué AFP perteneces? Revisa AQUÍ y entérate si puedes retirar hasta S/21,400

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el retiro AFP 2025 ya aprobado, muchos afiliados están listos para solicitar el desembolso de sus fondos. Sin embargo, una gran parte de la población aún no sabe a qué AFP está afiliada, lo que es un requisito básico para iniciar el trámite y el desembolso de hasta S/21,400. Descubre aquí todos los detalles.

Retiro AFP 2025: Congreso firma autógrafa de ley

El 17 de septiembre, el Congreso de la República, aprobó por mayoría de votos el dictamen que autoriza el retiro "extraordinario y facultativo" de hasta 4 UIT (S/21,400) de los fondos privados de pensiones en el Perú, beneficiando a miles de afiliados.

Tras ello, este viernes 19, el presidente del Parlamento, José Jerí, firmó la autógrafa de ley que permite el octavo retiro del Sistema Privado de Pensiones. Ahora queda a la espera que la mandataria Dina Boluarte respalde la decisión, lo promulgue y publique en el Diario Oficial El Peruano.

"Todos los caminos, formas, ideas nos llevan siempre a decidir el beneficio de la Nación y por ello que estamos hoy en la firma de esta autógrafa para el retiro extraordinario de los fondos de las AFP", expresó el titular del Pleno.

Una vez que este proyecto sea promulgado, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) asumirá un rol protagónico. La entidad reguladora será la encargada de establecer el procedimiento operativo y el cronograma detallado para que los afiliados puedan registrar sus solicitudes.

¿A qué AFP perteneces? Aquí el LINK

Para acceder al retiro facultativo de hasta S/21.400 del fondo previsional en 2025, es necesario que el afiliado identifique correctamente la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) a la cual pertenece, entre ellas Integra, Profuturo, Habitat, Prima. Esta información es crucial, ya que el trámite de solicitud se realizará directamente en la plataforma de la que estés afiliado.

Es por ello que debes tener en cuenta que para identificar a qué AFP aportas dinero dirigido a tu jubilación debes acceder a la página web de la SBS, el cual puedes hacerlo dando clic a este LINK.

Selecciona la opción "Reporte de afiliación AFP". Completa los datos solicitados (DNI, carnet de extranjería, pasaporte u otro documento válido). Crea tu cuenta con un correo electrónico y contraseña. Una vez dentro, podrás visualizar la AFP a la que estás afiliado y tu información previsional.

"La constancia de afiliación puede descargarse y resulta requisito para trámites relacionados con aportes, retiros y gestiones administrativas", señaló la SBS.

Sistemas de pensiones en Perú

Recuerda que en el Perú existen dos opciones para poder afiliarte a un sistema de pensiones:

El Sistema Privado de Pensiones, administrado por las AFP.

El Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

La solicitud de retiro de hasta 4 UIT se realizaría a través de la plataforma web de la Asociación de AFP: www.asociacionafp.pe, como en anteriores procesos. Sin embargo, se debe esperar a que la SBS publique el reglamento oficial que confirme los canales y fechas para este nuevo proceso.

Es así como, de acuerdo con información oficial, la afiliación actual puede consultarse en línea al ingresar al portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y así saber si accederás al retiro de hasta 4 UIT (S/21,400).