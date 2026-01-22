Noche Blanquiazul: Anuncian inesperada medida tras denuncia contra tres jugadores de Alianza Lima

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A dos días de que se realice la esperada Noche Blanquiazul, evento en el que se presentará al plantel de Alianza Lima, los organizadores tomaron una inesperada medida. Esto se da en medio de la denuncia por abuso sexual contra los jugadores Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

Cambio en la planificación

La programación original sufrirá un cambio, luego de que la empresa Sound Music, a cargo de la realización del espectáculo, alegara algunos aspectos en medidas de seguridad. Por tal motivo, se ha modificado la hora del amistoso ante Inter de Miami, que en un primer momento estaba programado para las 8.00 de la noche.

"Por criterios técnicos de seguridad y logística, establecidos en coordinación con las autoridades competentes, el nuevo horario oficial en que se jugará el partido, como actividad principal, será las 5.00 pm", indica en su comunicado la productora encargada.

Comunicado de Sound Music con respecto al cambio de horario del Alianza vs Inter de Miami.

El pronunciamiento destaca que esta modificación se realizó con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes, en el que se tratará de ofrecerles una experiencia "segura, ordenada y de primer nivel". Cabe recordar que este jueves hinchas irrumpieron en Matute para increpar a los jugadores por el reciente escándalo.

"La decisión fue tomada atendiendo protocolos internacionales obligatorios, priorizando en todo momento el bienestar del público, los jugadores, los equipos técnicos y todas las personas involucradas en el evento", prosigue el texto.

Cronograma se mantiene

La productora señala que el evento previo al encuentro no sufrirá cambios y se mantendrá íntegramente, con todo lo que se anunció con anterioridad. Estos contarán con los más altos estándares internacionales, que garantizarán el espectáculo deportivo y la experiencia general que se llevará el público.

Asegura que será "una jornada espectacular, histórica y sin precedentes para el fútbol peruano". Por último, agradece la comprensión de los hinchas blanquiazules que adquirieron su entrada y que deberán hacer cambios en sus horarios para asistir al evento deportivo, que traerá por segunda vez al cuadro estadounidense capitaneado por Lionel Messi.

