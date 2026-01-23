Universitario lanza inesperado anuncio en medio de denuncia contra Zambrano, Trauco y Peña

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Mientras la denuncia sexual que involucra a los jugadores de Alianza Lima Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña acapara la atención de los hinchas, Universitario de Deportes sorprendió con un anuncio inesperado en sus redes sociales.

Universitario lanza inesperado anuncio

El club crema confirmó que hoy viernes 23 de enero realizará una conferencia de prensa, donde darán detalles sobre la Noche Crema 2026, el esperado evento donde se enfrentará a la Universidad de Chile.

La dirigencia merengue dijo que la conferencia será a las 2:00 p.m., solo para los miembros de su canal de YouTube por 15 soles al mes. Ahí mostrarán a los nuevos refuerzos del actual tricampeón del fútbol peruano.

"Sigue en vivo hoy desde las 2:00 p.m. la conferencia de presentación con nuestros nuevos refuerzos y entérate más detalles sobre la Noche Crema 2026.", indicó el club a través de sus redes sociales.

Universitario y su Noche Crema 2026

Este sábado 24 de enero, la Noche Crema 2026 llega al Monumental. Desde las 5:00 p.m. abren puertas y patio de comidas, luego DJ en vivo y, como broche de oro, Los Caligaris a las 7:00 p.m.

Finalmente, el gran espectáculo de la noche, el amistoso internacional frente a la Universidad de Chile, iniciará a las 8:45 p.m. Cabe precisar que, una vez culminado el partido, los artistas argentinos volverán a subir al escenario para el fin de fiesta en el Monumental.

Fecha y hora de la Noche Crema 2026

Y si no quieres perderte de la Noche Crema 2026, así están las entradas:

Sur: 50 soles (agotado)

50 soles (agotado) Norte: 50 soles (agotado)

50 soles (agotado) Oriente: 150 soles

150 soles Occidente Lateral: 180 soles

180 soles Occidente Central: 250 soles

250 soles Palco Monumental: 150 soles (agotado)

150 soles (agotado) Experiencia Crema: 2 000 soles

Para los que prefieran seguirlo desde casa, el evento será transmitido en vivo y de forma gratuita por TV Perú. "Un espectáculo para todo el Perú. La Noche Crema, la fiesta más esperada por la hinchada crema, será transmitida en vivo por la señal de TV Perú", destacó el club crema.

