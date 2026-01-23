RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Sorpresa merengue

Universitario lanza inesperado anuncio en medio de denuncia contra Zambrano, Trauco y Peña

En medio de la denuncia sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, Universitario de Deportes lanzó un anuncio inesperado en sus redes sociales.

Universitario lanza inesperado anuncio
Universitario lanza inesperado anuncio (Composición Exitosa)

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 23/01/2026

Síguenos en Google News Google News

Mientras la denuncia sexual que involucra a los jugadores de Alianza Lima Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña acapara la atención de los hinchas, Universitario de Deportes sorprendió con un anuncio inesperado en sus redes sociales.

Universitario lanza inesperado anuncio

El club crema confirmó que hoy viernes 23 de enero realizará una conferencia de prensa, donde darán detalles sobre la Noche Crema 2026, el esperado evento donde se enfrentará a la Universidad de Chile.

La dirigencia merengue dijo que la conferencia será a las 2:00 p.m., solo para los miembros de su canal de YouTube por 15 soles al mes. Ahí mostrarán a los nuevos refuerzos del actual tricampeón del fútbol peruano.

"Sigue en vivo hoy desde las 2:00 p.m. la conferencia de presentación con nuestros nuevos refuerzos y entérate más detalles sobre la Noche Crema 2026.", indicó el club a través de sus redes sociales.

Universitario de Deportes lanza inesperado anuncio en medio de denuncia contra Zambrano, Trauco y Peña
Universitario de Deportes lanza inesperado anuncio en medio de denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

Jugador de Universitario revela que será padre por primera vez con emotivo video: "Te convertiste en mi realidad"
Lee también

Jugador de Universitario revela que será padre por primera vez con emotivo video: "Te convertiste en mi realidad"

Universitario y su Noche Crema 2026

Este sábado 24 de enero, la Noche Crema 2026 llega al Monumental. Desde las 5:00 p.m. abren puertas y patio de comidas, luego DJ en vivo y, como broche de oro, Los Caligaris a las 7:00 p.m.

Finalmente, el gran espectáculo de la noche, el amistoso internacional frente a la Universidad de Chile, iniciará a las 8:45 p.m. Cabe precisar que, una vez culminado el partido, los artistas argentinos volverán a subir al escenario para el fin de fiesta en el Monumental. 

Cronograma de la Noche Crema 2026. Foto: Universitario
Fecha y hora de la Noche Crema 2026

Miguel Silveira explicó porqué aceptó la propuesta de Universitario: "No hay sitio mejor para mí"
Lee también

Miguel Silveira explicó porqué aceptó la propuesta de Universitario: "No hay sitio mejor para mí"

Y si no quieres perderte de la Noche Crema 2026, así están las entradas:

  • Sur: 50 soles (agotado)
  • Norte: 50 soles (agotado)
  • Oriente: 150 soles
  • Occidente Lateral: 180 soles
  • Occidente Central: 250 soles
  • Palco Monumental: 150 soles (agotado)
  • Experiencia Crema: 2 000 soles

Para los que prefieran seguirlo desde casa, el evento será transmitido en vivo y de forma gratuita por TV Perú. "Un espectáculo para todo el Perú. La Noche Crema, la fiesta más esperada por la hinchada crema, será transmitida en vivo por la señal de TV Perú", destacó el club crema.

En medio de la denuncia sexual que mantiene en la mira a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, Universitario de Deportes sorprendió al anunciar una conferencia exclusiva para este 23 de enero, donde presentará a sus refuerzos y dará detalles sobre la esperada Noche Crema 2026.

Temas relacionados Carlos Zambrano conferencia denuncia sexual DEPORTES Estadio Monumental Miguel Trauco Noche Crema 2026 nuevos refuerzos Sergio Peña Universitario de Deportes

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA