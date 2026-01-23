Alianza Lima lanza SORPRESIVO comunicado tras ataques de hinchas a futbolistas en medio de grave denuncia

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Club Alianza Lima emitió un comunicado oficial a solo un día del encuentro deportivo contra el equipo liderado por Lionel Messi, Inter Miami.

En ella se pronuncia sobre los violentos ataques por parte de los hinchas en contra de los futbolistas cuando realizaban una concentración del equipo. Conoce los detales del escrito en esta nota.

Alianza Lima lanza comunicado oficial

A pocas horas de la celebración de la 'Noche Blanquiazul' el Club Alianza Lima se dirigió a las personas que acompañaran al equipo durante la tarde de este sábado 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva 'Matute'.

Sin embargo, la reciente denuncia por presunto abuso sexual que involucra a tres de sus jugadores: Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña ha generado rechazo por parte de los hinchas del equipo limeño.

Los simpatizantes se dirigieron hacia la concentración del equipo ocurrido el jueves 22 de enero tras la revelación periodística de un medio argentino por la denuncia de una joven de 22 años.

Ante el furor desatado por las conductas indisciplinadas de los tres futbolistas, al menos cinco personas fueron agredidas que incluyen a un alto mando del conjunto de La Victoria.

Entre las figuras deportivas se incluyen a Paolo Guerrero, Luis Advíncula, Luis Ramos y Fernando Gaibor. A ellos se le suma Franco Navarro Jr., gerente deportivo de Alianza Lima.

Por ello, el club indicó que manifiestan su "rechazo absoluto a cualquier forma de violencia". Con firmeza indicaron que este tipo de actos no deben repetirse. "No permitiremos ninguna conducta que pona en riesgo la seguridad de los mismos", expresan.

En el escrito indican que se han iniciado las investigaciones con el fin de identificar a las personas que ingresaron al estadio y ejecutar "de manera drástica las acciones legales que correspondan".

Alianza Lima tomó medidas tras denuncia

Tras la denuncia por presunto abuso sexual, el club tomó medidas inmediatas como la separación indefinida de Zambrano, Trauco y Peña de forma indefinida del primer equipo masculino.