Nuevo caso de extorsión en el Callao: Sujetos incendian combi pese a que propietarios pagaban a banda criminal

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El transporte público continúa siendo víctima de los extorsionadores y esta vez ocurrió un nuevo incidente en el Callao. Sobre la madrugada de este viernes 27 de marzo, una combi fue incendiada por presuntos extorsionadores en pleno jirón Venezuela ocasionando el pánico entre los vecinos.

Combi es incendiada en el Callao

De acuerdo a la información a la que pudo acceder Exitosa, el hecho ocurrió cerca de la 1 de la mañana cuando sujetos aparecieron en el lugar y rociaron combustible al exterior e interior del vehículo. El diésel ayudó a que el fuego creciera en cuestión de segundos generando que los propietarios salgan de inmediato a ver lo que pasada.

Vecinos y testigos llamaron los bomberos quienes acudieron en cuestión de minutos, teniendo en cuenta que a metros funciona el comedor popular San Antonio. Lamentablemente en el cruce del jirón Venezuela y jirón García Calderón, la unidad Unión Chalaca 1 no pudo hacer mucho ya que las llamas consumieron toda la combi dejándola prácticamente en escombros.

Los dueños evitaron declarar a Exitosa y al resto de medios por el miedo a represalia. Sin embargo, nuestro medio pudo conocer que estos ya pagaban 15 soles diarios a la banda criminal denominada como 'Alqaeda' por lo que sospechan de otro grupo de criminales.

De acuerdo a la información recogida, la Policía Nacional del Perú capturó a los integrantes de la organización criminal 'Perú Unido' dejando de lado las amenazas. Sin embargo, los mensajes extorsivos regresaron en los últimos días por lo que este acto estaría relacionado con ellos.

Siguen los atentados contra combis en el Callao

Lamentablemente, el lugar carece de cámaras de seguridad lo que dificultaría el trabajo de investigación policial para identificar a los responsables. Además, este es el cuarto ataque contra esta empresa de transporte público solo en el mes de marzo.

Anteriormente, una unidad fue baleada en la avenida Argentina quitándole la vida a un chofer que radicaba en Estados Unidos. Además, en total se han registrado 8 muertos, entre conductores y pasajeros.

Los transportistas han exigido en más de una oportunidad acciones inmediatas por parte de las autoridades ya que se ven obligados a ceder antes las amanezas de los delincuentes pagando los montos exigidos.

En resumen, una combi fue incendiada en el Callao por extorsionadores luego de rociarle gasolina al interior y exterior de la unidad. Propietarios aseguran que pagaban cupos, pero sospechan de otra banda criminal.