Petroperú atribuye alza de combustibles a guerra en Medio Oriente y baja oferta mundial

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pese al fin de la crisis energética del gas en nuestro país, el incremento de precios de los combustibles aun persiste. Ante ello, Petroperú se pronunció y atribuyó la situación al "aumento de las cotizaciones internacionales" del petróleo en marzo.

Conflicto en Medio Oriente como factor principal

Según la petrolera nacional, los precios de los combustibles en el Perú están fuertemente influenciados por la oferta y demanda mundial conforme a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, tomando como referencia "el tipo de cambio y costos logísticos".

Asimismo, la empresa subrayó como factor determinante a la guerra actual en Medio Oriente entre Irán, Estados Unidos e Israel, además de "restricciones en la oferta mundial" y expectativas de mayor demanda.

"El precio del crudo WTI aumentó aproximadamente 39%. Los preciois de las gasolinas y diésel en la costa del Golfo de Estados Unidos, referencia para el mercado peruano, registraron alzas de alrededor del 40%", detalló.

Así como había indicado Camisea la semana anterior, Petroperú mencionó que el mercado nacional de combustibles "es competitivo" y que los precios están condicionados a la cadena de abastecimiento: importadores y productores, en este caso.

"Petroperú mantiene su compromiso de gestionar sus estructuras de precios con rigor técnico, procurando siempre garantizar una oferta competitiva, transparente y alineada a las condiciones del mercado", agregó la empresa.

En su comunicado, la empresa estatal volvió a reiterar que las estaciones de servicio (grifos) que operan bajo la marca Petroperú son de propiedad y gestión privada, por lo que la fijación de precios allí es independiente.

La única estación de servicio que administra directamente la empresa, según indicó, es Petrocentro Río Amazonas, en Iquitos.

Petroperú vuelve a cambiar de titular

La empresa estatal Petroperú informó este jueves la designación del economista Roger Arévalo Ramírez como nuevo presidente del directorio de la compañía, cargo que asume a partir de la fecha.

La entidad mencionó que el nombramiento se da como resultado de la elección realizada por la Junta General de Accionistas, con la finalidad de fortalecer la gobernanza corporativa y la sostenibilidad financiera de la empresa, en línea con sus "objetivos de mejora" con respecto a su gestión y desempeño operativo.

Roger Arévalo Ramírez reemplaza en el cargo a Edgar Leónidas Zamalloa Gallegos, quien asumió funciones el último 7 de marzo, en medio de una crisis institucional por la cual el Poder Ejecutivo dispuso la reorganización de la empresa el 31 de diciembre de 2025, con la publicación del Decreto de Urgencia N.º 010-2025.