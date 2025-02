Nuevo Jorge Chávez: Colegio de Arquitectos señala 'problemas críticos' en el acceso al terminal aéreo

El nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez se ha convertido en un punto de críticas para el actual gobierno de Dina Boluarte debido a los retrasos presentados para el inicio de sus operaciones. En un primer momento, la inauguración del nuevo terminal estaba pactado para darse el 30 de enero, pero gracias a una serie de problemas debió postergarse hasta el 30 de marzo.

Y pocas semanas de la apertura del aeropuerto, Exitosa conversó con el vocero del Colegio de Arquitectos del Perú, Aldo Facho, quien reveló más de una complicación respecto a los accesos del nuevo Jorge Chávez.

En primer lugar, el experto aseguró que no existe terminal aéreo en el mundo que no cuente con más de un acceso salvo por un solo puente el cual será el de Morales Duárez.

A su vez, cuestionó que la flota de buses de AeroDirecto sean lo necesariamente eficientes como para garantizar que los usuarios no pierdan tanto tiempo para acceder al terminal.

"Yo no conozco un aeropuerto donde la gente no tenca como acceder salvo por un taxi o un vehículo particular. Hoy hay una propuesta de unas líneas de buses que ATU ha planteado que debieran resolver el acceso por transporte público y donde los peatones podrán acceder, pero no vemos hasta ahora una marcha blanca. No estamos viendo como se va operar, la fluidez de los buses, como van a llegar al aeropuerto", indicó.