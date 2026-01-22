Ola de calor en Lima: Temperatura supera los 30 °C en el día, alerta Senamhi

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El verano llega con fuerza. Este martes 20 de enero, Lima Metropolitana experimentó un episodio de ola de calor diurno tras las elevadas temperaturas registradas en diversos distritos de la capital, según informó el Senamhi.

¿Qué distritos registraron temperaturas superiores al umbral esta semana?

En los últimos días, el Servicio Nacional de Meterología e Hidrología del Perú ya había informado que, pese a la lluvias persistentes presentadas en Lima, algunos distritos de la capital han registrado inusuales picos de calor por esos días.

Esta semana, las estaciones meteorológicas de dos distritos de la capital reportaron temperaturas superiores al umbral de "día muy cálido", el cual significó el tercero consecutivo en ambas estaciones.

Estos registros configuran una ola de calor diurna en Lima Metropolitana, con temperaturas por encima de los promedios normales para esta época del año.

El comportamiento térmico actual está asociado al ingreso de los vientos del norte, que favorecen el incremento de las temperaturas del aire.

🌡 #AtentoAlAviso #Senamhi #Minam Hasta el 25 de enero, se prevé más calor durante el día y bochorno en las noches en varias ciudades de la costa



✅Temperaturas referenciales



* Lima: hasta 30 °C (oeste y centro) y 32 °C (este y norte)

* Costa norte (Piura y Tumbes): hasta 37 °C pic.twitter.com/chw41fuJIt — Senamhi (@Senamhiperu) January 21, 2026

Según informó el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, en la zona de Lima Este, el distrito que alcanzó una temperatura atípica fue La Molina, con 30.3 °C cerca del mediodía.

Por otro lado, en Lima Centro, los vecinos del distrito de Jesús María experimentaron una temperatura de 28.8 °C a la 1 p.m.

Estas olas de calor diurno se caracterizan por el incremento sostenido de las temperaturas en horas del día, alcanzando o hasta superando el percentil 90, que está categorizado como "día cálido" durante al menos tres días consecutivos.

Lima experimentará temperaturas diurnas de hasta 32 °C

El Senamhi anunció que los distritos ubicados en la zona este y norte alcanzarán picos de hasta 32 °C, mientras que en Lima Oeste y Lima Centro se espera que las temperaturas máximas oscilen entre los 27 °C y 30 °C.

Cabe señalar que, el impacto del aumento de temperaturas no se limitará a Lima Metropolitana, sino también al resto de la costa peruana.

Los expertos del Senamhi advierten que este periodo de calor intenso incrementa los riesgos para la salud pública, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias.

Ante ello, recomiendan a los ciudadanos de Lima hidratarse constantemente, usar ropa ligera, evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día y permanecer en ambientes ventilados.

Las estaciones meteorológicas del Senamhi reportaron temperaturas que superaron el umbral de "día muy cálido" en diversos distritos de Lima este martes.