Senamhi: Dos distritos de Lima Metropolitana registran picos de CALOR sobre lo normal pese a lluvias

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pese a la lluvia persistente que sorprendió Lima este jueves 15 de enero en pleno verano, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que algunos distritos de la capital han registrado inusuales picos de calor estos días.

Explica el motivo de lluvias atípicas en la costa

En diálogo con Exitosa, la especialista del Senamhi, Ing. Noelia Goicochea, informó que los avisos meteorológicos de lluvias a nivel nacional se encuentran vigentes. Explicó que las precipitaciones en la costa responden a la nubosidad trasladada desde el sector altoandino y amazónico.

"Por eso es que los últimos días hemos tenido lluvias en el sector de la costa, porque también tenemos humedad en el ambiente que propicia estas condiciones, principalmente hacia el atardecer, en la noche, en horas de la madrugada e incluso primeras horas en la mañana", explicó.

Asimismo, en el resto del país, aun se mantienen condiciones de lluvia y mal tiempo en la Amazonía, conforme a los avisos meteorológicos vigentes que el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente ha emitido. "Van a continuar hasta el 18 de enero", agregó.

Respecto al sector altoandino, Goicochea señaló que se esperan condiciones de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad "en gran parte de la zona". Además, advirtió sobre la ocurrencia de otros fenómenos más.

"Recordemos que no solo es lluvia, sino también ocurrencia de granizo y nevadasen las zonas ubicadas por encima de los 1800 msnm", detalló.

¿Qué distritos registraron picos de temperaturas en Lima?

Pese a la neblina y a las lluvias atípicas, la especialista precisó que algunos distritos de Lima Metropolitana han registrado sorpresivas temperaturas de hasta casi 32 grados en los últimos días en Lima Norte y Lima Este, coincidiendo con las lluvias presentadas.

Lima Norte y Lima Este soportaron altas temperaturas atípicas para enero.

"Estamos presentando valores desde casi 32 grados en algunos distritos, por ejemplo en Lima Norte, Carabayllo, y también en distritos de Lima Este como La Molina, en donde el 14 de enero tuvimos el registro de temperatura máximo de 31.8 grados, un poco más de lo normal para este mes", afirmó.

Ante estos fenómenos meteorológicos presentados a nivel nacional, es importante seguir las recomendaciones del Senamhi, sobretodo de parte de los ganaderos y para quienes deseen viajar al interior del país.

Los ciudadanos deben informarse sobre el estado de las carreteras, dado que, cuando hay presencia de granizo o neblina, es complicada la trayectoria para llegar a sus destinos.

Pese a las lluvias atípicas ocurridas la madrugada del jueves 15 en la capital, el Senamhi informó que dos distritos de Lima Metropolitana han presentado temperaturas de hasta 32 grados.