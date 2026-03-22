Elecciones 2026: Onpe envía material electoral al extranjero y confirma retorno de cédulas al Perú

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comenzó la entrega del material electoral que será utilizado por los peruanos en el extranjero durante las elecciones generales de 2026. El despliegue se realiza en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) , encargado de distribuir los paquetes a distintas sedes consulares a nivel global.

Según la ONPE, más de 1,19 millones de peruanos residentes fuera del país están habilitados para votar, por lo que el envío anticipado del material busca asegurar que el proceso se desarrolle sin contratiempos. Este incluye cédulas de votación, actas electorales, padrones y otros documentos necesarios para la instalación de mesas.

🗳️🇵🇪 | La ONPE entregó el material electoral y la Cancillería se encarga de enviarlo a todo el mundo para que más de un millón de peruanos en el exterior puedan votar a tiempo y de forma segura. Este año, además, por primera vez las cédulas regresarán al Perú, reforzando la... pic.twitter.com/FbxDPbiSpT — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) March 22, 2026

Distribución global del material electoral

El traslado del material forma parte de un operativo logístico que abarca decenas de países. Las cajas son enviadas bajo estrictos protocolos de seguridad y control, con sistemas que permiten su trazabilidad durante todo el proceso. La Cancillería cumple un rol clave al garantizar que los paquetes lleguen a tiempo a cada consulado, donde se habilitarán los centros de votación.

Según la ONPE, la entrega oficial del material se realizó en fechas previas a los comicios para asegurar su correcta distribución internacional. Este procedimiento es habitual en cada proceso electoral, aunque en esta ocasión incluye cambios importantes en la fase posterior a la votación.

Retorno de cédulas por primera vez

Uno de los aspectos más relevantes de estas elecciones es que, por primera vez, las cédulas de votación utilizadas en el extranjero deberán regresar físicamente al Perú. Esta medida responde a modificaciones en la normativa electoral que buscan fortalecer la supervisión del proceso.

Según la ONPE, el retorno del material se realizará mediante mecanismos seguros como la valija diplomática, lo que permitirá mantener la integridad de los documentos. Además, se prevé el traslado de varias toneladas de material desde distintos países, en una operación que demandará coordinación internacional.

Este cambio implica un esfuerzo logístico adicional, pero apunta a reforzar la confianza en los resultados electorales. La trazabilidad y el control del material electoral son considerados elementos clave para garantizar la transparencia, especialmente en el voto de peruanos en el exterior.

El envío del material electoral al extranjero y el retorno de cédulas al Perú marcan una etapa clave en la organización de las elecciones 2026. La ONPE y la Cancillería coordinan este proceso para asegurar el voto de peruanos en el exterior, fortalecer la transparencia electoral y garantizar el control del material electoral.