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¡Atención, candidatos!

Elecciones 2026: Pacto Ético exhorta a candidatos a evitar cualquier tipo de violencia durante los debates presidenciales

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral hizo un llamamiento a los candidatos políticos a evitar todo tipo de violencia, agresión, amenazas y/o ataques personales durante los debates presidenciales.

Pacto Ético exhorta a evitar cualquier tipo de violencia en debates presidencial
Pacto Ético exhorta a evitar cualquier tipo de violencia en debates presidencial Andina

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 22/03/2026

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El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral (PEE) exhortó a los 35 candidatos políticos que participarán en los debates presidenciales a evitar cualquier tipo de violencia, agresión, amenazas y/o ataques personales

La exhortación N.º 6 de fecha 21 de marzo, hace mención al Compromiso N.º 1 del Pacto Ético Electoral, el mismo que recuerda a todos los actores políticos, que su participación en las jornadas de intercambio de propuestas deben basarse en "valores democráticos y principios constitucionales".

Llamamiento al buen comportamiento durante las seis jornadas de debate

De acuerdo con el comunicado del PEE y que fuera compartido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la finalidad de la participación de los aspirantes políticos en los debates presidenciales es para que expongan ante la ciudadanía sus "planes de gobierno, ideas y propuestas pragmáticas nacionales".

En ese sentido, no solo hacen un llamamiento al buen comportamiento de los candidatos, también el PEE también recuerda el Compromiso N.º 7, el mismo que exhorta a evitar cualquier tipo de discriminación entre candidatos o hacia sus seguidores y ciudadanía en general.

"Teniendo en consideración lo expuesto, este colegiado exhorta a todos los participantes en los indicados debates, a actuar en el marco de los compromisos antes citados a fin de coadyuvar a la aplicación del "Voto Informado", como medio para conseguir una mejor intervención democrática de la ciudadanía en las próximas elecciones generales", menciona el pronunciamiento del Pacto Ético Electoral. 

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Debate electoral empieza este lunes 23 de marzo

Este lunes 23 de marzo inicia la primera ronda del debate presidencial 2026, donde 11 candidatos políticos expondrán sus propuestas a nivel nacional bajo los siguientes ejes: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad; integridad pública y lucha contra la corrupción.

Vale mencionar que, los aspirantes a llegar a Palacio de Gobierno que empezarán con la jornada son quienes se detallan a continuación: 

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  1. José Williams (Avanza País)
  2. José Luna (Podemos Perú)
  3. Yohny Lescano (Cooperación Popular)
  4. César Acuña (Alianza Para El Progreso)
  5. Alfonso López-Chau (Ahora Nación)
  6. Marisol Pérez Tello (Primero La Gente)
  7. Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde)
  8. Rafael López-Aliaga (Renovación Popular)
  9. Wolfgang Grozo (Partido Político Integridad Democrática)
  10. Carlos Álvarez (País Para Todos)
  11. Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021)

Asimismo, el debate electoral contará con cuatro bloques para su desarrollo, habiendo quedado establecido de la siguiente manera: exposición de ideas, réplica, formulación de la pregunta ciudadana y mensaje final

Desde el Pacto Ético esperan que los candidatos puedan cumplir con sus compromisos adoptados por respeto a sí mismos, para sus electores y población peruana en general.

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