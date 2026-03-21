Cae presunto líder de 'El Hampa Nueva Generación': PNP detuvo a más de 20 extranjeros tras megaoperativo

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a alias 'El Gordo', quien sería líder de la organización criminal denominada 'El Hampa Nueva Generación'. Durante un operativo en El Agustino, agentes policiales también detuvieron a más de 20 personas vinculadas presuntamente a delitos de extorsión.

Megaoperativo en El Agustino

De acuerdo a información policial, el megaoperativo realizado por agentes policiales, se llevó a cabo en horas de la madrugada de este sábado 21 de marzo, exactamente en el parque de La Parcela, en el distrito de El Agustino.

En esa línea, se conoció que, tanto efectivos de la PNP, como personal de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT), policías de tránsito y de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) llegaron a dicha zona para realizar la intervención de más de 20 ciudadanos presuntamente vinculados a delitos de extorsión.

Ya en el lugar, se identificó a alias 'El Gordo', quien se desempeñaría como cabecilla de la banda criminal 'El Hampa Nueva Generación'. Tanto a dicho sujeto como los otros son acusados por los delitos de sicariato y extorsión en agravio de colectiveros y empresarios, asimismo, habría incurrido en la administración de una red de prostitución.

Extranjeros fueron trasladados a sede de Dirincri

Los sujetos detenidos, quienes son de nacionalidad venezolana, fueron enmarrocados y subidos hacia una camioneta blindada de la SUAT para posteriormente ser trasladados hacia la sede principal de la Dirincri, en el Cercado de Lima.

En dicha dependencia policial, se llevarán a cabo las diligencias de ley y, además las autoridades buscarán saber, a fondo, cómo es que opera la organización criminal. Los detenidos pasarán por el médico legista para realizar exámenes respectivos.

Vinculado a crímenes

Alias 'El Gordo' tendría vínculos con al menos 12 homicidios, incluyendo el asesinato de un taxista en Miraflores y el abandono de un cadáver en el río Rímac, de acuerdo a información policial. Efectivos brindarían mayor detalles sobre estos operativos en las próximas horas de este sábado.

Cabe mencionar que, durante dicho operativo, también se dio con la captura de alias 'J', Jhonder José Tovar Rivas, quien sería líder de la banda criminal 'Los Mexicanos', que se dedicaría a extorsionar a empresas de transporte público.

En conclusión, agentes de la PNP vienen realizando diversos operativos en la capital, con la finalidad de dar con la captura de sujetos que se encuentren inmersos en delitos de sicariato, extorsión, entre otros. Más de 20 ciudadanos extranjeros serán investigados tras su intervención en El Agustino.