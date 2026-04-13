JNE niega haber definido el orden de partidos políticos en la cédula de votación en Elecciones 2026

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En medio de las tensiones tras el accidentado desarrollo de la jornada electoral de este domingo 12 de abril, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió un pronunciamiento donde negó haber definido el orden de los partidos políticos en la cédula de votación estas Elecciones 2026.

JNE niega preferencia de orden en cédula

El comunicado llega luego de que, en las últimas horas, haya circulado una versión sin corroborar que sostiene que el máximo ente electoral y la ONPE establecieron intencionalmente las posiciones de las organizaciones, supuestamente ubicando en los primeros lugares a los partidos de ideología de izquierda.

"Circula la versión de que los organismos electorales determinaron intencionalmente el orden de aparición de las organizaciones políticas. Sin embargo, esto es falso", señala el JNE.

El tribunal electoral sostuvo que el orden que finalmente se muestra en la cédula de sufragio fue definido mediante un sorteo organizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el pasado 12 de febrero.

"Se sorteó el orden de los candidatos en cédula en un acto público en presencia de las propias organizaciones políticas, los fiscalizadores electorales y una notaria pública, que dio fe del acto", aclaró el JNE.

Finalmente, precisó que, a partir del resultado de este sorteo, se llevó a cabo la impresión de los demás materiales electorales según el modelo establecido en la cédula.

#JNEFactChecking | ❌ Es FALSO que el JNE haya establecido el orden de las organizaciones políticas en el material electoral entregado a los miembros de mesa. Las ubicaciones se basaron en el resultado del sorteo de la cédula de sufragio.#EleccionesSinFake #EG2026 pic.twitter.com/Iykj1Ufl3R — JNE Perú (@JNE_Peru) April 13, 2026

Galaga SAC se pronuncia tras fallas en traslado de material electoral

Este lunes 13 de abril, la empresa Servicios Generales Galaga SAC se pronunció tras las fallas presentadas en el traslado de material electoral en las comicios y negó cualquier responsabilidad asegurando que ha cumplido "estrictamente con todas las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia".

La jornada de las Elecciones 2026 sufrió una serie de adversidades que afectó directamente su desarrollo. Ello se evidenció en algunos locales de votación en Lima Metropolitana en la que el material electoral no llegó y ello derivó en la cancelación del sufragio de 63,300 electores.

En tal sentido, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) responsabilizó sobre lo sucedido a Servicios Generales Galaga SAC, la empresa encargada de la distribución y logística de todo el material electoral.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó haber fijado, junto a la ONPE, un orden intencional de las organizaciones políticas en la cédula de votación.