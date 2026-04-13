Elecciones 2026: Estos son los 13 colegios de Lima Sur que serán centros de votación hoy lunes 13 de abril

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Luego de llevarse a cabo una jornada de elecciones 2026 adversa, ayer domingo 12 de abril, trece colegios de Lima Sur seguirán operando como centros de votación, tras la ampliación excepcional dispuesta por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debido a la no instalación de mesas de sufragio.

¿Cuáles son los 13 colegios de Lima Sur que serán centros de votación este13 de abril?

En el marco de las Elecciones Generales 2026, último domingo 12 de abril, se vio marcado por el retraso en centros de sufragio debido a la ausencia de material electoral lo que ocasionó que, de acuerdo a datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) más de 63 mil peruanos se queden sin ejercer su derecho cívico de votar.

Por tal razón, el JNE estableció que la votación se amplíe hasta hoy lunes 13 de abril por lo que trece instituciones educativas de Lima Sur continuarán como sedes para continuar con el proceso de votación.

En medio de dicho panorama, mediante un comunicado el Consejo de Ministros refirió que la medida tiene como objetivo asegurar que los ciudadanos que no pudieron sufragar ejerzan su voto dentro del nuevo horario establecido desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

En tal sentido, a continuación te presentamos la lista de los colegios que permanecerán siendo sedes en tres distritos para que se pueda sufragar este lunes 13 de abril:

San Juan de Miraflores

I.E. Parroquial Virgen de la Asunción

I.E. 6041 Alfonso Ugarte

I.E. 6151 San Luis Gonzaga

Lurín

I.E. 7078 Virgen de Chapi

I.E. 7098 Rodrigo Lara Bonilla

I.E. 7104 Ramiro Priale Priale

I.E. 6023 Julio C. Tello Rojas

I.E. 7239 Santísimo Salvador

I.E. 7267 Señor de los Milagros

I.E. 6026 Virgen de Fátima

Pachacámac

I.E. 7261 Santa Rosa de Canallac

I.E.P. El Universo de César Vallejo

I.E. Parroquial Virgen del Rosario

🔴🔵#EligeBien2026 ✅🇵🇪 | Este lunes 13 de abril, trece instituciones de Lima Sur seguirán operando como centros de votación, tras la ampliación excepcional de la jornada dispuesta por el Jurado Nacional de Elecciones ante la no instalación de mesas.



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Miembros de mesa y votantes en centro de votación en SJM

Un equipo de Exitosa constató la mañana de este lunes, 13 de abril que, miembros de mesa y votantes hacen colas en la I.E. 6151 San Luis Gonzaga, localizado en el distrito de San Juan de Miraflores, para ejercer su derecho voto.

Se pudo conocer que al menos 20 ciudadanos, al promediar las 6 y 12 de la mañana se apersonaron hasta exteriores del centro educativo de Pamplona Alta. Asimismo, llegaó personal de la Policía Nacional del Perú.

Es así como, este lunes 13 abril el Jurado Nacional de Elecciones amplió la votación en 13 colegios de Lima Sur que se vieron afectados por falta de material electoral localizados en San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac.