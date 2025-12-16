Desborde de río deja al menos 20 fallecidos y decenas de desaparecidos: Esto se sabe

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Las fuertes lluvias provocaron la crecida del río Piraí y las posteriores inundaciones dejaron un saldo preliminar de al menos 20 personas fallecidas y decenas de desaparecidos. Las autoridades continúan con las labores de búsqueda y verificación ante la emergencia.

Desborde del río Piraí: Labores de búsqueda

Las torrenciales lluvias del último fin de semana causaron alarma en Bolivia, precisamente en el departamento de Santa Cruz. Pues bien, de acuerdo a los primeros reportes, las intensas precipitaciones elevaron abruptamente el caudal del río Piraí, arrasando viviendas, caminos y cultivos.

Las comunidades más afectadas fueron El Torno y Colpa Bélgica, donde la fuerza del agua sorprendió a cientos de familias durante la noche. En las primeras diligencias y acciones desplegadas por las autoridades de ese país, se dio cuenta de tres fallecidos en El Torno. Sin embargo, la cifra de víctimas fue preocupante conformen pasaron las horas.

"Lamentablemente (los datos oficiales) nos arrojan una cifra de fallecidos de 20 personas. Tenemos dos decenas de desaparecidos ", dijo el viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, en entrevista con Radio Panamericana de Bolivia.

La autoridad mencionó que hay "600 familias afectadas en el municipio de El Torno y 1.500 en Colpa Bélgica 1". Asimismo, el viceministro destacó que en estos días se atendieron 385 pacientes y se evacuó a 281 personas mediante los helicópteros de la Fuerza Aérea de su país.

Miles de damnificados tras intensas lluvias en Bolivia.

Emergencia en Bolivia: Dejó más de 10 muertos

Las autoridades también revelaron que el desborde del río obligó a varios pobladores a refugiarse en los techos de sus viviendas y en copas de árboles, mientras aguardaban la llegada de los equipos de auxilio.

Los organismos de rescate intensificaron la búsqueda de desaparecidos, en medio del pronóstico de nuevas precipitaciones, puesto que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) de Bolivia aún mantiene una alerta roja en la zona.

Además, se anunció que sin recursos y sin medios ante la emergencia, la Gobernación del Departamento de Santa Cruz se declaró en desastre a través de un decreto regional después que los municipios de El Torno, Porongo, Warnes y Montero, comprendidos en la cuenca del río Piraí, fueran afectadas.

Desastre por "deforestación terrible"

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, señaló la noche del domingo que las inundaciones son consecuencia del aumento de la "deforestación terrible" de los últimos años y la confluencia de los fenómenos de El Niño y La Niña.

A su vez, el mandatario precisó a los medios de su país que "los reportes hidrológicos indican que Bolivia vivirá un periodo de lluvias récord después de más de 100 años" por los próximos cinco meses, que luego vendrá una temporada de sequía.

En ese marco, las autoridades continúan con las labores de búsqueda y rescate tras inundaciones por desborde de río en Bolivia, que hasta el momento habría dejado un saldo preliminar de 20 fallecidos y dos docenas de desaparecidos, según el informe del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED).