Mario Vizcarra continúa en carrera: JNE declara fundada apelación contra su exclusión por peculado

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada la apelación presentada por el partido Perú Primero contra la tacha que buscaba excluir de la contienda presidencial a Mario Vizcarra.

La decisión permite que el candidato continúe en carrera para las elecciones generales de abril de 2026, pese a que se consignaba en su historial una condena por peculado.

La controversia giraba en torno a la aplicación de la Ley 30717, que impide postular a personas condenadas por delitos de corrupción, incluso si ya han sido rehabilitadas.

En este caso, Vizcarra figura como "rehabilitado", lo que su defensa consideró suficiente para restituir sus derechos políticos. El JNE acogió el argumento de la inaplicación de la norma, privilegiando la interpretación constitucional sobre la restricción electoral.

Resolución del JNE revierte exclusión de Mario Vizcarra.

El pronunciamiento de Vizcarra

Tras conocerse el fallo, Vizcarra reaccionó con un mensaje público a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), en el que celebró la decisión.

"La ley no es retroactiva, la rehabilitación es plena. (...) Gracias por el apoyo a mí y a mi hermano. ¡Nos vemos en las urnas!", expresa el mensaje.

El pronunciamiento refuerza la narrativa de Vizcarra de presentarse como 'víctima' de un intento de exclusión política y de reivindicar la rehabilitación como garantía de igualdad de derechos.

Hoy ganó el derecho a elegir y la democracia. La ley no es retroactiva, la rehabilitación es plena. Triunfó la decencia ante quienes instrumentalizan instituciones. Fin de distracciones. Ahora: empleo y seguridad. Gracias por el apoyo a mí y a mi hermano. ¡Nos vemos en las urnas! pic.twitter.com/pz6DqvxlDD — Mario Vizcarra (@MarioVizcarraC) January 16, 2026

El caso había generado expectativa porque el pleno del JNE está conformado por magistrados que atraviesan su primer proceso electoral, salvo la representante del Ministerio Público.

Analistas advertían que la balanza estaba equilibrada entre la aplicación estricta de la norma y la doctrina constitucional que defiende la rehabilitación plena. Finalmente, el tribunal optó por la segunda interpretación.

La resolución con los argumentos completos será publicada en los próximos días en la web oficial del JNE, pero el resultado ya marca un precedente: la rehabilitación puede prevalecer sobre las restricciones de la Ley 30717 en casos de candidaturas .

La voz de Martín Vizcarra

Mario no fue el único en celebrar la resolución. Desde Barbadillo, el expresidente Martín Vizcarra también se pronunció tras la decisión del JNE, respaldando públicamente a su hermano.

"En una democracia, el pueblo debe elegir a sus autoridades. Ahora sí nos vemos en la cancha. Los peruanos ya tenemos candidato", expresó el expresidente

El mensaje marca un cierre de filas familiar y político, reforzando la candidatura de Mario Vizcarra con el apoyo explícito de Martín, quien busca trasladar parte de su capital político hacia la campaña de su hermano.

¡VIZCARRA PRESIDENTE!

El JNE ha resuelto que Mario Vizcarra continúa en la carrera electoral rumbo a la presidencia. En una democracia, el pueblo debe elegir a sus autoridades. Ahora sí nos vemos en la cancha. Los peruanos ya tenemos candidato. Mario Vizcarra Presidente. — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) January 17, 2026

La decisión del JNE no solo mantiene a Mario en la carrera presidencial, sino que también abre un frente político reforzado por el respaldo de su hermano Martín. El fallo marca un precedente sobre la aplicación de la rehabilitación en procesos electorales y convierte la candidatura de Vizcarra en un eje central para el debate político que se avecina.