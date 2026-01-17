PNP interviene a 42 personas en búnker: Se dedicarían al sicariato y extorsión en Lima Sur

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional intervino un búnker conocido como 'El pez gordo', ubicado en la avenida Central, sector 3, grupo 1, el distrito de Villa El Salvador. En dicho lugar operaba una presunta organización criminal dedicada al sicariato y extorsión en Lima Sur.

Más de 40 intervenidas

En el lugar intervinieron a 25 varones y 17 mujeres de nacionalidad extranjera a quienes se les incautó una granada y un arsenal de armas de fuego que se encontraban al interior del inmueble al que accedió la PNP. El diálogo con Exitosa, el general Francisco Vargas brindó mas detalles.

"Se pudo detectar que en un lugar determinado había una reunión clandestina, por lo cual el personal policial se constituyó hasta el lugar de los hechos encontrando un búnker denominado 'El pez gordo'. Al momento que los policías quisieron entrar, opusieron resistencia estas personas, que al parecer eran de malvivir y de procedencia extranjera", indicó.

Entre lo incautado se halló una granada, una réplica de arma de fuego, un silenciador, munición de guerra, diferentes celulares que pasarán por una pericia y sustancias alucinógenas.

La PNP detalló que 10 de los intervenidos cuentan con antecedentes por robo agravado, tráfico ilícito de drogas y violación. Lo incautado y los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que se continúen con las diligencias de ley.

Búnker en San Juan de Lurigancho

Durante la semana también se logró la intervención a un búnker en San Juan de Lurigancho donde intervinieron a más de 30 personas de nacionalidad peruana y extranjera, entre los que se hallaron a menores de edad.

Durante el operativo se encontró que se realizaba una fiesta en el interior de un inmueble cuya fachada indicaba que era un restaurante. En la acción policial se halló diversos tipos de droga y un arma de fuego.

El general Lozada informó que el vínculo con la organización del Tren de Aragua se da gracias a evidencias halladas en los celulares de estas personas, en donde se encontró videos con armas de fuego y hasta explosivos. "Sabemos que ellos se promocionan así, envían mensajes o videos extorsivos empleando estas imágenes, estas fotografías".

Cabe señalar que, el momento de mayor tensión se dio cuando un joven intentó huir en presencia de varios policías, fallando en su intento. En declaraciones a Exitosa, reveló que lo hizo porque está requisitoriado.

Es en ese contexto que la madrugada de este sábado 17 de enero se intervino a más de 40 personas en un búnker en Villa El Salvador, la PNP presume que se dedicarían a la extorsión y sicariato.