PNP desarticula red criminal 'El Hampa' que secuestró a empresario y exigía S/30 mil por su liberación

La Policía desarticuló dos bandas criminales en las últimas horas: Una de estas, denominada 'El Hampa', mantuvo secuestrado a un trabajador y exigía por su rescate más de 30 mil soles.

PNP desarticula banda criminal 'El Hampa'

La noche del último viernes, 16 de enero, efectivos de la PNP dieron un golpe a la criminalidad mediante la realización de un megaoperativo de control territorial en Lima y Callao con el que lograron intervenir a dos organizaciones criminales dedicadas al secuestro y al robo agravado.

La primera intervención se desarrolló exactamente en la cuadra 12 de la avenida Insurgentes en el distrito de Bellavista, en donde las autoridades policiales logró la captura de un ciudadano de nacionalidad venezolana identificado como Samuel Agrinzones Mijares, de 28 años, conocido bajo el alias de 'Barbero'.

Samuel Agrinzones (28) integrante de la banda 'El Hampa'

Este sujeto tenía preso de su libertad a un empresario por el que exigían a sus familiares el monto de 30 mil soles para no acabar con su vida, así lo dio a conocer el general de la Policía Óscar Arriola a la prensa.

"El día de ayer secuestraron a un ciudadano y lo tuvieron privado de su libertad por un espacio de 12 horas para cobrar una suma manejable de 30 mil soles por su libertad, pero por los datos dejados de las cuentas receptoras y de los números de teléfonos han sido rápidamente ubicados y capturados desde el cabecilla y cinco integrantes de una organización denominada 'El Hampa'", detalló.

Bajo esa premisa, sostuvo que esta red criminal tendría vínculos con la organización criminal transnacional 'Tren de Aragua', la cual está conformada por venezolanos que cuentan con antecedentes policiales.

Capturan a otra banda denominada 'La Nueva Jauría'

En paralelo, se llevó a cabo otro operativo en la intersección de la avenida Miguel Iglesias con el jirón Alemania, en el distrito de San Juan de Miraflores, donde las fuerzas del orden capturaron a cinco sujetos de nacionalidad extranjera quienes integran la banda criminal denominada 'La Nueva Jauría'.

Estos facinerosos se dedicarían al robo de celulares. El general PNP Arriola detalló que durante la intervención se incautó un arma de fuego, ocho municiones, cinco celulares y un vehículo. Los detenidos así como los objetos decomisados fueron puestos a disposición del Ministerio Público donde se continuará con las diligencias correspondientes.

Es así como en un nuevo golpe a la delincuencia, efectivos de la Policía llevaron a cabo un megaoperativo con el que logró desarticular a la bandas criminales 'El Hampa' y 'La Nueva Jauría'.