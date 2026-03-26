¿Perú responde a Chile? Gobierno regional de Tacna dispone realizar zanja en zona fronteriza

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde antes de asumir como presidente de Chile, José Antonio Kast prometió a sus connacionales mitigar los efectos de la migración ilegal e irregular que sufre su nación desde hace varios años. Según indicó, durante el gobierno de Gabriel Boric no hubo el control necesario para evitar este flagelo lo cual originó en el crecimiento de la delincuencia dentro de su territorio.

José Antonio Kast y su polémico muro fronterizo

Y tal como lo había señalado, el mandatario sureño estuvo por Arica en los últimos días para supervisar la construcción de una zanja en la frontera con Perú para evitar que ciudadanos de otros países como Venezuela y Colombia, ingresen a su nación sin haber pasado por los controles respectivos.

Como era de esperarse, la medida ha generado cierto ruido en el gobierno del Perú a pesar de las reuniones con el canciller Hugo de Zela. En estos encuentros, el ministro de Relaciones Exteriores aseguró que el jefe de Estado sureño buscará soluciones consensuadas para no ocasionar ningún tipo de enfrentamiento.

Kast lanza en la frontera norte de Chile la construcción de muros y zanjas para frenar la inmigración irregular.

Perú responde a Chile al construir zanja en Tacna

En esa misma línea, desde este miércoles 25 de marzo, se iniciaron los trabajos para la realización de una zanja en Tacna la cual fue ordenada por el propio gobierno regional. Sin embargo, estas obras no van en sintonía con una política migratoria, sino que serán parte de un proyecto que busca aligerar el tránsito vehicular y el control en la zona.

Así lo dio a conocer el gerente de infraestructura de la entidad, Eduardo Miguel Sánchez Vildoso, quien detalló que todo será parte de un plan de mantenimiento del complejo fronterizo Santa Rosa ya que se presentan cuellos de botella en temporadas de alta demanda.

GORE de Tacna realiza zanjas para construcción de una plataforma en zona fronteriza.

La idea es crear un cerco perimétrico y asfaltar toda esta zona donde aguardarán un total de 60 vehículos mientras esperan su turno de pasar por la garita de control respectivo. La propuesta de esta zanja es evitar que las unidades evadan esta revisión de rigor, además se detalló que los trabajos son coordinados con Aduanas.

A su vez, nuestro medio pudo conocer que el proyecto estará listo en 30 días, ya que luego de ese plazo se pondrá en funcionamiento esta obra que busca beneficiar a cientos de ciudadanos peruanos y chilenos.

En resumen, el gobierno regional de Tacna ordenó la construcción de una zanja en la frontera con Chile como parte de un proyecto de mantenimiento que busca aligerar el transito vehicular.